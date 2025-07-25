Зростає до небезпечної межі: Україну 'накриє' червоний рівень магнітної бурі

Зовсім скоро прогнозується сильна магнітна буря з К-індексом 5, здатна вплинути на метеозалежних людей.

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Очікується новий геомагнітний вплив / Фото: згенероване ШІ

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Як зміниться магнітне поле Землі найближчими днями

Чи варто сильно хвилюватися метеозалежним

У найближчі дні очікується нова геомагнітна активність. Оцінювання проводиться за шкалою від 0 до 9, де планетарний К-індекс 5 і вище свідчить про потужну магнітну бурю, пише Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA

Коли "штормитиме" цього тижня:

відео дня

25 липня (п’ятниця). Прогнозується незначна сонячна активність. К-індекс становитиме 2,1, що відповідає спокійній геомагнітній ситуації (зелений рівень).

Прогнозується незначна сонячна активність. К-індекс становитиме 2,1, що відповідає спокійній геомагнітній ситуації (зелений рівень). 26 липня (субота). Ситуація залишиться стабільною, очікується К-індекс 2,3. Це означає, що магнітні бурі будуть відсутні або дуже слабкі.

Ситуація залишиться стабільною, очікується К-індекс 2,3. Це означає, що магнітні бурі будуть відсутні або дуже слабкі. 27 липня (неділя). Цього дня можливе різке посилення геомагнітної активності. К-індекс сягне рівня 5, що означає початок сильної магнітної бурі (червоний рівень). Вона може вплинути на здоров’я метеочутливих людей.

Яким буде геомагнітний фон 25-27 липня / фото: SWPC

Однак зверніть увагу, що прогнози можуть змінюватися, оскільки дані про активність Сонця оновлюються кожні три години.

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

До слова, 23 липня повідомлялося, що ще одна полум'яна магнітна буря накрила Україну.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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