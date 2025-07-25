"Дуже соромно": Іво Бобулу підвищили пенсію, артист назвав суму

Коротко:
- Артист отримує 10 тис грн пенсії
- Бобул є завідувачем кафедри естрадного співу
Український співак Іво Бобул зізнався, що його пенсія стала вдвічі більшою. Про це він розповів у проєкті ТСН "Наодинці".
"Пенсію вже підняли. Зараз 10 тис грн. Дуже велика пенсія. Соромно. Дуже соромно. Навіть людина, яка носила папір туди-сюди, отримує 40 тис. А тобі 10 тис. Але нічого, спасибі і за це", - пояснив Бобул.відео дня
У грудні 2023 року Бобул зізнавався, що отримує 5 тис грн. Співак зазначив, що тепер пенсію йому підвищили за роки.
Бобул викладає в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва. Він є завідувачем кафедри естрадного співу.
"Не виганяю з аудиторії, але можу покричати. Вони спочатку не хочуть вчитися, а потім телефонують і кажуть: "Іво Васильовичу, ми вам так вдячні, що ви нас змушували. Тепер ми це розуміємо", - розповів про свою роботу артист.
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Хто такий Іво Бобул?
Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
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