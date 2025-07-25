"Дуже соромно": Іво Бобулу підвищили пенсію, артист назвав суму

У грудні 2023 року Бобул зізнавався, що отримує 5 тис грн.

https://glavred.net/stars/ochen-stydno-ivo-bobulu-povysili-pensiyu-artist-nazval-summu-10684415.html Посилання скопійоване

Бобул повідомив, що йому підвищили пенсію / колаж: Главред, фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Коротко:

Артист отримує 10 тис грн пенсії

Бобул є завідувачем кафедри естрадного співу

Український співак Іво Бобул зізнався, що його пенсія стала вдвічі більшою. Про це він розповів у проєкті ТСН "Наодинці".

"Пенсію вже підняли. Зараз 10 тис грн. Дуже велика пенсія. Соромно. Дуже соромно. Навіть людина, яка носила папір туди-сюди, отримує 40 тис. А тобі 10 тис. Але нічого, спасибі і за це", - пояснив Бобул. відео дня

У грудні 2023 року Бобул зізнавався, що отримує 5 тис грн. Співак зазначив, що тепер пенсію йому підвищили за роки.

Бобул викладає в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва. Він є завідувачем кафедри естрадного співу.

"Не виганяю з аудиторії, але можу покричати. Вони спочатку не хочуть вчитися, а потім телефонують і кажуть: "Іво Васильовичу, ми вам так вдячні, що ви нас змушували. Тепер ми це розуміємо", - розповів про свою роботу артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про причини, через які американо-канадська акторка, продюсерка й активістка Памела Андерсон уже понад два роки дотримується політики "без макіяжу".

Також 60-річна британська акторка, модель і бізнесвумен Елізабет Герлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото, яким вона користується регулярно.

Читайте також:

Хто такий Іво Бобул? Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред