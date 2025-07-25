Скільки систем Patriot може отримати Україна: Зеленський відповів

Перша з обіцяних Трампом систем Patriot уже прибула в Україну з ракетами.

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Перша з обіцяних Трампом систем Patriot прибула в Україну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

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Трамп раніше погодився продавати системи Patriot Україні

Перша з обіцяних Трампом систем Patriot прибула в Україну

Україна наразі має домовленості про три системи ППО Patriot із десяти необхідних. Утім, необхідні також ракети, дрони, РЕБи та стабільне фінансування армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає РБК-Україна.

"З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Все ще боремося над ліцензією виробництва. Важливо, що в Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не в нас, але в європейців, з якими в нас хороші відносини", - зазначив Зеленський. відео дня

Президент нагадав, що лідер США Дональд Трамп погодився передавати системи Україні. Це відбуватиметься шляхом продажу, а отже зараз Україна має знайти гроші на всі 10 систем. Було б добре мати до кожної системи одразу пакет із ракетами.

"Скільки вже маємо. Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія - одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - заявив він.

За словами Зеленського, Україні потрібно закрити дефіцит 40 млрд на рік. Однак українське виробництво дронів на сьогодні потребує ще 25 млрд на рік.

"Ракети, дрони, РЕБи, цей напрямок - 25 мільярдів. Це вже 65, якщо все це закривати. Я почав над цим працювати. Дуже важка тема, але я вже почав", - додав президент.

Крім того, як повідомляє The Telegraph, перша з обіцяних президентом США Трампом систем Patriot з комплектом ракет прибула в Україну.

"До кінця того тижня завдяки угоді з Німеччиною в Україну вже прибули зенітно-ракетна система Patriot та інші ракети-перехоплювачі", - пише газета.

Пентагон і Білий дім використовували цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни ризикнути, відправивши свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить.

Постачання систем Patriot в Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина готова передати Україні два ЗРК Patriot, однак це можливо лише після оперативної заміни систем для власних потреб Бундесверу. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що США поки що не вказали, коли саме зможуть надати Patriot на заміну тим, які Берлін планує передати Києву.

Однак під час засідання у форматі "Рамштайн" Пісторіус підтвердив, що Німеччина додатково передасть Україні системи ППО Patriot разом із необхідними боєприпасами.

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