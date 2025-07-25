Чи відбудеться зустріч Зеленського та Путіна до кінця літа: у Кремлі відповіли

Пєсков вважає, що 30 днів для мирної угоди з Україною - "навряд чи вистачить".

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У Кремлі зробили заяву про зустріч Зеленського та Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Речник Кремля не впевнений, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться до кінця літа

Меморандуми сторін "діаметрально протилежні"

У Кремлі оцінили можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у серпні 2025 року. Речник Путіна Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливих прямих перемовин Зеленського та кремлівського лідера. Його заяви наводять російські ЗМІ.

Пєсков сказав, що зустріч Путіна і Зеленського повинна "поставити остаточну крапку в врегулюванні конфлікту" і зафіксувати домовленості, які належить виробити в ході експертної роботи.

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"Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів - очевидно, що навряд чи", - наголосив він.

Пєсков додав, що проєкти меморандумів РФ та України "діаметрально протилежні".

"Їх (меморандуми - Главред) не можна зблизити відразу, знадобиться складна робота", - висловився прессекретар російського диктатора.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна - новини за темою

Нещодавно речник МЗС Георгій Тихий після переговорів у Стамбулі заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним "хоч завтра", щоб обговорити закінчення війни РФ проти України.

Сам же Зеленський сказав, що з російської сторони почали надходити перші позитивні сигнали щодо можливої особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Главред писав, що прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков наголосив, що зустріч між Путіним та Зеленським неможлива, оскільки в Україні діє заборона на переговори з російським диктатором.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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