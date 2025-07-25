Українцям будуть виділяти 19 тисяч на опалення: хто і як зможе оформити допомогу

Допомога передбачена для мешканців 9 областей України.

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Кому держава виділить кошти на опалення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Кому з українців виділятимуть одноразову допомогу на опалення

Коли можна буде оформити заявку на участь в програмі

Уряд починає підготовку до нового опалювального сезону 2025-2026 років, тож приготував постанову "Про надання допомоги населенню на придбання твердого побутового палива".

Як повідомили в Мінсоцполітики, до кінця липня мають ухвалити документ, метою якого буде підтримка найбільш вразливих категорій громадян, що проживають у прифронтових, або постраждалих від війни регіонах, і використовують дрова для опалення.

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Українцям будуть виділяти одноразову виплату, якщо вони опалюють житло твердим паливом, не отримують субсидію або іншу допомогу на оплату ЖКП та належать до соціально вразливих категорій населення.

Нова програма уряду буде доступна для мешканців Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Подати заявку на допомогу можна буде одразу після набуття постановою чинності у місцевому ЦНАПі, або органі соцзахисту.

Грошова допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Грантову програму ініціювали у місті Миколаїв.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартувала ініціатива про надання на кожного першокласника по 5 тис. грн. Такі кошти будуть надаватися лише на учнів, які вперше йдуть до школи.

Напередодні стало відомо, що дехто з українців може отримати додаткову виплату. Зокрема, у Канівській громаді, що на Черкащині, затверджено оновлений механізм надання щомісячних стипендій громадянам поважного віку.

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Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

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