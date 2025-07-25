Україну атакує неприємна погода: де чекати сильних злив

Погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. Низку областей знову накриють дощі. За прогнозом синоптиків дощ йтиме кілька днів поспіль.
Як повідомляє Укргідрометцентр, з 25 липня на крайньому заході, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях будуть короткочасні дощі.
Також синоптики обіцяють грози.
Погода на вихідні 26-27 липня
У суботу, 27 липня, крім Півдня та Південного Сходу, очікуються значні дощі.
При цьому температура повітря утримається в межах +28 - +33 градуси тепла.
У неділю на Правобережжі також очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
На півдні температура повітря вночі сягатиме +18 - +23 градусів, удень буде сильна спека, зокрема, +35 - +37 градусів.
На решті території вночі +13 - +19 градусів, удень +26 - +33, але 26 липня на півночі +25 - +29. У вихідні в західних областях +21 - +28 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спека до +36° 16 липня охопить більшість регіонів країни, особливо південь і схід. Дощі та грози прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, подекуди з градом і шквалами.
Також 18-19 липня значно похолодає, що може спричинити загострення серцево-судинних хвороб.
Крім цього, 13 липня в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 2,6 бала. Епіцентр був біля селища Конятин, на глибині 3 км.
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