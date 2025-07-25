37 "прильотів" і пожежа: у РФ дрони атакували хімічний завод

Місцева влада стверджує, що обійшлося без пошкоджень, але в Мережі з'явилися кадри пожежі на підприємстві.

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Вибухи в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 25 липня в Росії прогриміли вибухи. Ударні дрони атакували Ставропольський край РФ і завдали удару по заводу "Невинномиський Азот".

Міський голова Невинномиська Михайло Міненков заявив про 37 "прильотів". При цьому він стверджує, що влада контролює ситуацію як на самому заводі, так і загалом у місті.

"Прошу всіх прибрати паніку і не поширювати чуток. 37 прильотів, без втрат, без руйнувань у місті", - цитує Міненкова російський Telegram-канал Astra.

відео дня

Удар по РФ / скрін із тг

Тим часом у Мережі з'явилося відео ударів по місту. На кадрах, які оприлюднили місцеві мешканці, чути як до заводу підлітають дрони, а після цього відбувається потужний вибух. У результаті спалахнула пожежа.

Зазначимо, ВАТ "Невинномиський Азот". Це - російське хімічне підприємство, великий виробник азотних добрив і аміаку, входить до групи "ЄвроХім".

Також від п'яти до семи вибухів прогриміло в Таганрозі та Новочеркаську. Під ударом могла опинитися залізниця і розподільні станції.

У Тамбовській області рф повідомляють про удари по Тамбовському пороховому заводу в Котовську. За даними OSINT-аналітиків, на заводі почалася пожежа.

За даними Mash, дрони атакували і Тимашевськ у Краснодарському краї.

РосЗМІ пишуть, що через атаку дронів одразу у восьми аеропортах Росії ввели план "Килим". Закрито аеропорти Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі та Тамбова. Загалом затримано 25 рейсів.

Удари по Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 липня в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи. Регіон атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапила Сочинська нафтобаза. За даними місцевої влади, одна людина загинула, ще одна - поранена.

21 липня в селищі Каменоломні Ростовської області країни-агресора Росії безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

У ніч на 19 липня РФ була під масованою атакою дронів, вибухи гриміли в Підмосков'ї. Звуки потужних вибухів було чути в багатьох районах округу.

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