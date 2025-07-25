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Армія Путіна несе космічні втрати на Сумщині: в ISW назвали дві головні причини

Марія Тупік
25 липня 2025, 08:41
439
Аналітики проаналізували, як виглядає ситуація на Сумщині.
Война в Украине
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Армія Путіна просунулася на південь від Яблонівки. Таке підтвердження дають кадри з геолокацією від 23 липня, пише Інститут вивчення війни.

В той же час деякі Z-канали пишуть і про просування ЗС РФ на схід від Садків.

23 та 24 липня російські війська вели запеклі бої на півночі Сумської області в районі Юнаківки та Кондратівки. В той же час у районі Андріївки українські захисники успішно контратакували ворога.

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Ба більше, один із російських військкорів, пов'язаний із Північним угрупуванням військ РФ, визнав космічні втрати в лавах армії Путіна. Він поділився деталями про бойові дії в районі Садків.

За його словами, після того, як ЗСУ виконали своє завдання в Курській області Росії, армія Путіна вирішила встановити там мінні поля, щоби українські захисники не змогли повернутися ще раз. Однак насправді зараз на цих мінах підриваються самі ж солдати Росії.

Ще однією серйозною причиною неабияких втрат росіян на Сумщині є дружній вогонь. Не так давно окупанти зі 137-го десантного полку та 810-ї бригади морпіхів влаштували між собою перестрілку.

Война в Украине
Війна в Україні/ фото: Інститут вивчення війни (ISW)

Абсурдна ситуація в армії Росії дійшла до такої точки, що групи агресорів зараз змагаються за те, щоби першими захопити Садки.

Аналітики роблять висновок, що російська армія зазнає труднощів з координацією своїх же зон відповідальності.

В той же час, за даними одного з Z-каналів, з Рильська у бік Званного нібито рухається батальйон солдатів Кіма. Зазначається, що північнокорейська армія змінює на Курщині війська Путіна, щоб мати можливість воювати на території України.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав про те, що російські війська не змогли зайти до Куп’янська. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що, попри активні атаки з півночі й інформаційні вкиди про нібито прорив в місто, спроби РФ прорватися зазнають невдач.

Нещодавно ЗСУ розкрили деталі знищення російських ДРГ у Покровську. Ворог не відмовляється від нових спроб проникнення в цей район, але ЗСУ успішно переграють його своєю тактикою.

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов розкрив задум армії РФ на фронті до осені. За його словами, ймовірно, що українським солдатам доведеться стримувати армію Росії одразу на декількох напрямках.

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