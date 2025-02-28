"Він може повернутися, коли буде готовий до миру": Зеленський достроково залишає Білий дім

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після сварки з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
При цьому сам Трамп вирішив, що Зеленський нібито не готовий до миру, і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".
"У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до США в Овальному кабінеті. Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру", - написав Трамп.
Судячи з усього, цього разу не буде підписання угоди про копалини.
Згодом з'явилось фото з моментом, як Володимир Зеленський покидає Білий дім.
У Білому домі підтвердили, що пресконференція Трампа та Зеленського скасована.
"Пресконференцію скасовано. Українці вирішують, чи можна її перенести, поки Зеленський ще перебуває у США", - зазначили там.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред