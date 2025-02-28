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"Він може повернутися, коли буде готовий до миру": Зеленський достроково залишає Білий дім

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2025, 20:38
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Зеленський поїхав із Білого дому одразу після того, як посварився з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом.
трамп, Зеленський
Зеленський достроково їде з Білого дому / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після сварки з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

При цьому сам Трамп вирішив, що Зеленський нібито не готовий до миру, і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".

"У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Я визначив, що Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучені США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу миру. Він виявив неповагу до США в Овальному кабінеті. Зеленський може повернутися, коли буде готовий до миру", - написав Трамп.

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Судячи з усього, цього разу не буде підписання угоди про копалини.

Згодом з'явилось фото з моментом, як Володимир Зеленський покидає Білий дім.

У Білому домі підтвердили, що пресконференція Трампа та Зеленського скасована.

"Пресконференцію скасовано. Українці вирішують, чи можна її перенести, поки Зеленський ще перебуває у США", - зазначили там.

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