У Росії не вистачить вантажівок для вторгнення в Україну - Forbes

РФ може доставляти техніку вертольотами / Facebook/mod.mil. rus

У російської армії недостатньо вантажівок для швидкого транспортування техніки. Таким чином це посилює план повномасштабного вторгнення в Україну, пише американське видання Forbes з посиланням на слова підполковника армії США Алекса Вершиніна

"Російській армії не вистачає вантажівок, щоб забезпечити логістичну потребу в транспортуванні техніки на відстані 90 миль (близько 145 км – ред.) від своїх складів боєприпасів. Російська армія має в своєму розпорядженні 10 бригадами матеріально-технічного забезпечення. Кожна керує близько 400 вантажівками", - сказав Вершинін.

За його словами, навіть, якщо росіяни мобілізують кожну бригаду і всі вантажівки будуть справні протягом всієї військової кампанії їх не вистачить. Так як на один залп піде 56 до 90 вантажівок одночасно.

"Щоб поповнити установки для одного залпу, доведеться забрати половину можливості однієї бригади матеріально-технічного забезпечення в постачанні амуніції. Однак, (біля кордонів України - ред.) від 6 до 9 батальйонів сухопутної артилерії, 9 батальйонів засобів протиповітряного захисту, 12 батальйонів піхоти механізованих військ і розвідки, від 3 до 5 танкових батальйонів, міномети, протитанкові гранатомети, купа стрілецької зброї, а ще ж потрібно здійснювати поставки провіанту, медикаментів та інженерних засобів", - додав він.

Як відомо, раніше Росія доставляла до кордонів України техніку і особовий склад переважно по залізницях. Але зараз російські потяги не можуть під'їжджати до лінії фронту на території України.

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Експерти припускають, що військовий штаб РФ може вирішити доставляти амуніцію і боєприпаси вертольотами або цивільними автомобілями. Але все ж цього не буде достатньо.

Загроза військового вторгнення РФ в Україну

На тлі підвищення концентрації військ Росії біля кордонів України і звинувачення Москви в погрозах НАТО російським кордонам в період з 10 по 13 січня відбулися переговори Заходу і РФ.

Заступник держсекретаря США, представник Вашингтона на переговорах з Москвою Венді Шерман заявила, що Штати не підуть на поступки Росії по ряду стратегічно важливих питань. Йдеться про гарантії нерозширення НАТО на схід і невступ України до Північноатлантичного альянсу. Вона попередила Російську державу про серйозні санкції у разі військового вторгнення на територію України.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Москва не планує нападати на Київ. Однак, згідно позиції РФ, США повинні гарантувати Росії, що Україна і Грузія нібито ніколи не приєднаються до Північноатлантичного альянсу.

Переговори НАТО і Росії пройшли 12 січня. Генеральний секретар військово-політичного блоку заходу Єнс Столтенберг сказав, що організація не готова до компромісів щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. При цьому у Росії немає права вето на вступ Києва до НАТО, дане питання буде вирішуватися українським державам і країнами-учасницями Альянсу.

При цьому Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва запустить новий військовий сценарій проти Києва, НАТО посилить свою присутність на східному фланзі Європи.

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