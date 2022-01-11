Вирок для НАТО: Єрмак висловився про можливе вторгнення Росії в Україну

Андрій Єрмак / УНІАН

Якщо Росія вторгнеться в Україну це стане вироком для НАТО. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, вторгнення РФ стане найбільшою поразкою для західних партнерів.

За його словами, позиція Києва полягає в тому, що обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України.

В інтерв'ю британському Channel 4 глава Офісу президента зазначає, що продовження війни в Україні або ескалація ситуації буде однією з найбільших поразок західних партнерів.

"По-перше, я абсолютно впевнений, що більше 90% нашого населення залишаться і будуть захищати країну (у разі вторгнення Росії, - ред.). Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, оскільки західні країни повинні будуть пояснити своїм людям, чому були такі довгі розмови, але напад все-таки стався", - зазначив Єрмак.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоб запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку з скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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