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Загроза удару РФ з моря і висадка десанту: у ВМС назвали сценарій військового вторгнення в Україну

13 січня 2022, 14:31

Київ вже кинув всі сили на відновлення військово-морського флоту, який було знищено після окупації Криму у 2014 році, сказав Андрій Тарасов.

ВМС України
ВМС України готуються до того, щоб запобігти висадці десанту РФ / УНІАН

Сценарій військового вторгнення Росії в Україну з моря виглядає реальним. Військово-морський флот росіян і берегова охорона вже здійснюють ворожі дії. Вони блокують ділянки для українського судноплавства під приводом нібито проведення навчань. Росіяни можуть піти на висадку морського десанту біля українських берегів, і українські сили повинні бути готові до того, щоб запобігти запуску такої операції. Саме тому Київ відновлює ВМФ, який було зруйновано після окупації Криму. Про це заявив заступник командувача Військово-морських сил України Андрій Тарасов.

У інтерв'ю Sky News він розповів про те, що сили ВМФ Росії і берегова охорона реалізують все більш ворожі дії в Азовському морі. Вони вдаються до блокади морського судноплавства України, пояснюючи свої маневри нібито проведенням навчань. Періодично росіяни застосовують і спеціальні засоби-глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських суднах.

читайте такожВтрати у рази більші, ніж у 2014-му: командувач ВМС оцінив наслідки для РФ агресії проти УкраїниЗа словами заступника командувача ВМС, російські військові можуть піти на реалізацію сценарію, пов'язаного з висадкою морського десанту біля берегів України. Рівень їх підготовки високий, оскільки вони регулярно відпрацьовують такі операції в рамках навчань, у тому числі і у окупованому Криму. За подібної ситуації українські військові повинні запобігти висадці російських сил. Загроза залишається реальною.

"Російські сили можуть організувати висадку морського десанту. Рівень їх підготовки досить високий, і вони постійно відпрацьовують подібні дії на полігонах, у тому числі у Криму. Якщо такі сили зберуться, ми повинні бути в змозі запобігти їх висадці. Враховуючи, що вони існують, отже, загроза реальна", - сказав Тарасов.

Також він додав, що саме тому наразі Київ серйозно працює над відновленням Військово-морського флоту України, який після окупації Росією Криму було фактично знищено.

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"З 2014 року ми зосередилися на відновленні нашої морської піхоти і берегової артилерії... Ми відновили їх потенціал. Наразі сили, які ми маємо на узбережжі, здатні протистояти будь-якому десанту противника", - підкреслив Андрій Тарасов.

Війська Росії біля кордонів України

Журналісти американського видання The New York Times 7 січня опублікували нову карту, на якій фіксується посилення присутності військових підрозділів РФ біля кордонів України. За їхніми даними, росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до кордонів української держави і оточили рубежі з трьох сторін.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала, що Росія готує новий гібридний сценарій проти України з метою дестабілізації ситуації всередині країни. Згідно з відомостями Вашингтона, біля українських рубежів зосереджено близько 100 000 військових.

Представниця Вашингтона на перемовинах з Росією щодо безпеки Венді Шерман за підсумками дискусії, яка відбулася 10 січня, зробила заяву про те, що на Москву очікують жорсткі санкції у разі нової військової операції проти України. Штати не мають наміру гарантувати невступ Києва до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що вступ України до Альянсу - це питання, яке вирішуватиметься Києвом і країнами-учасниками блоку безпеки Заходу. У Росії немає жодного права вето. Військово-політичний блок не піде на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови, а також закликає Москву вивести свої війська з цих держав.

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