Переворот в Україні та військове вторгнення РФ: у Байдена попередили про небезпечний сценарій

Москва проводить роботу з метою фабрикації приводу для проведення військової операції проти України, сказав Джейк Салліван.
В адміністрації президента США Джо Байдена не виключають сценарій, згідно з яким Росія може здійснити військове вторгнення на територію України в результаті спроби перевороту в країні. Американська розвідка стверджує, що Москва працює над конструюванням приводів для інтервенції. Росіяни можуть звинуватити Київ у нападі на російські сили на Донбасі, такі події вже були у 2014 році. Про це заявив радник американського глави держави з питань безпеки Джейк Салліван.
Під час свого брифінгу в Білому домі в четвер, 13 січня, він розповів про те, що Москва як привід для військової інтервенції на територію України може використати спробу перевороту в країні.
читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуЗа словами чиновника, американська розвідка має інформацію про вивчення росіянами відомостей щодо фабрикації приводів, спрямованих на реалізацію військової операції. Йдеться про саботаж та інформаційні процеси з метою звинувачення України в нібито підготовці атаки на російські сили на Донбасі. Така ситуація вже сталася у 2014 році.
"Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну в підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це у 2014 році", - підкреслив Джейк Салліван.
Війська Росії біля кордонів України
Американське видання The New York Times 7 січня опублікувало статтю, в якій показали карту з посиленням військ РФ біля кордонів України. Згідно з даними журналістів, росіяни стягнули близько 100 тисяч військ до кордонів української держави і оточили рубежі з трьох сторін.
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Москва готує новий гібридний сценарій проти Києва з метою дестабілізації ситуації в країні. За відомостями Вашингтона, біля українських кордонів знаходяться близько 100 тисяч військових.
Представниця Вашингтона на перемовинах з Москвою, заступниця держсекретаря Венді Шерман сказала, що США не мають наміру гарантувати Росії невступ України до НАТО. На російську державу очікують жорсткі санкції у разі нової військової операції проти Києва.
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що вступ України до НАТО є питанням, яке вирішуватиметься Києвом і країнами військово-політичного блоку Заходу. Росія не може накладати вето на інтеграцію нових країн до організації. За його словами, в НАТО не готові йти на поступки з питань територіальної цілісності і суверенітету України, Грузії та Молдови. Країни можуть вступити до Альянсу, а росіяни повинні вивести з їх територій свої війська.
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