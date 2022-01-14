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Україна в НАТО та загроза військового вторгнення Росії: експерт розповів, як діятиме Москва

14 січня 2022, 05:32

Росія буде й надалі продовжувати створювати небезпечні ситуації біля кордонів України, сказав Вадим Карасьов.

НАТО
НАТО не піде на поступки Росії в питанні планів щодо інтеграції України в Альянс - політолог / УНІАН

Сьогодні фіксується найбільш небезпечна з 1991 року ситуація щодо безпеки у Східній Європі. Після перемовин НАТО та РФ відбулося безліч заяв, всі очікують на документи. Північноатлантичний альянс не піде на умови Москви щодо нерозширення блоку безпеки Заходу та інтеграції України. Росія має намір продовжувати створювати загрози біля українських кордонів, щоб не допустити розростання НАТО на схід. Про це заявив політолог Вадим Карасьов.

В ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що ситуація залишається напруженою і найнебезпечнішою на сході Європи за останні три десятиліття. Захід повинен реагувати на виклики, оскільки за підсумками таких перемовин можуть виникнути серйозні прецеденти, пов'язані з погрозами українській державі.

читайте такожОтримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналу"Напруга велика. Небезпека є, ситуація з безпекою у Східній Європі - найбільша загроза з 1991 року. Це вже питання до євроатлантичної спільноти: треба якось реагувати на ці небезпечні виклики, які можуть після цих всіх перемовин створитися з приводу України", - зазначив Карасьов.

За його словами, після перемовин НАТО та Росії щодо безпеки з'явилося безліч суперечливих заяв. Очікуються письмові документи. Проте вже зрозуміло, що Альянс не піде на умови Москви щодо нерозширення блоку безпеки Заходу на схід і відмови від євроатлантичної інтеграції України.

"Наразі дуже багато заяв, які суперечать одна одній. Багато різних версій і сценаріїв. Всі очікують на письмові документи. Зрозуміло, що НАТО не піде на умови Путіна щодо нерозширення на схід і не закриє Україні двері", - зазначив політолог.

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Також він додав, що Росія ймовірно й надалі посилюватиме тиск біля кордонів України. Втім, росіяни навряд чи підуть на відкриту агресію. Завданням Москви є припинення розростання НАТО на схід.читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу

"Якщо казати про РФ - у неї дійсно є наміри створювати небезпеку для України. Військові навчання, які днями почалися біля кордонів з Україною, - це хіба не створення небезпеки? Путіна не лякають економічні санкції. Місія Путіна сьогодні - зробити так, щоб завершилася епоха розширення НАТО на схід", - підкреслив Вадим Карасьов.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

На тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень російської держави в погрозах НАТО своїм кордонам Захід та Росія проводять консультації, які проходять в період з 10 по 13 січня.

10 січня відбулися перемовини щодо безпеки представників Вашингтона та Москви. Американська представниця Шерман сказала, що Штати не збираються гарантувати Москві подальше нерозширення НАТО і невступ України до Альянсу. За її словами, на Росію очікують серйозні санкції у разі нової військової операції проти української держави.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який представляв на перемовинах РФ, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, росіяни вимагають, щоб Штати гарантували Москві невступ України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг за підсумками дискусії НАТО-Росія зробив заяву про те, що Москва не може блокувати політику Альянсу щодо включення нових країн до НАТО. Він підкреслив, що Україна, Грузія та Молдова мають право вступити до колективного блоку безпеки Заходу. Росія повинна вивести свої війська з територій цих держав.

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