Путін відклав вторгнення в Україну до весни - The New York Times

Білий дім / Reuters

В Адміністрації президента США вважають, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

Як пише авторитетне видання The New York Times, причина цьому - занадто м'яка зима.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - пишуть в The New York Times.

Представники адміністрації США відзначають, що вікно для вторгнення Путіна в Україну обмежене, оскільки весняна відлига може створити непрохідні умови для російської важкої військової техніки.

"Відносно м'яка зима сповільнила замерзання землі, і крайній термін Путіна для введення військ зрушився ближче до весни, стверджують чиновники. Сильні зимові морози, які зазвичай приходять в Україну в січні, у багатьох районах країни не спостерігалися", - пише видання.

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Путін змушений відкласти наступ на Україну

За словами високопоставлених представників адміністрації, поки земля залишається в'язкою, Путін може бути змушений відкласти наземний наступ найраніше до лютого.

Крім того, повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена залучила метеорологів для більш ретельного вивчення погоди в Україні в найближчі тижні.

читайте такожРФ перекидає військові вертольоти до кордонів України – - ЗМІ

РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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