"Буферна держава", яка становить загрозу: Орбан висловився про Україну

Угорський прем'єр наполягає на тому, що Україні не місце в ЄС.

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Що сказав Орбан про Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Орбан:

Вступ України в ЄС є ризикованим рішенням для європейців

Україна може погодитись на стратегічну співпрацю з Євросоюзом

Україна стала "буферною державою"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз висловив своє незадоволення ідеєю вступу України до Європейського Союзу та запропонував Києву альтернативу.

Про це він сказав під час інтерв'ю, фрагмент якого опублікував на своїй сторінці у соцмережі X. Прем'єр запропонував стратегічну співпрацю на основі контракту, який можна підтримувати, припиняти або коригувати, залежно від ситуації.

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"У нас є пропозиція для українців, бо ми не вважаємо їх ворогами. Ми вважаємо, що між Україною та Європейським Союзом повинна бути впорядкована співпраця. Розумна та впорядкована співпраця, яка не становить ризику війни для Союзу. Тому питання про членство не виникає, оскільки воно незворотнє. Тому, прийнявши його, ми прийняли й вашу долю", сказав він.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Орбан вважає, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в серце Європи, а на Заході не мають стикатися з ризиком, тому "ці часи" вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз.

Також угорський чиновник видав заяву про те, що Україна нібито є "буферною державою" та "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

"Доля України сьогодні полягає в тому, що Росія є для Словаччини сусідньою буферною державою. Ми не хочемо миритися з такою долею. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною державою під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але розташовувалися на його західному кордоні, на східній околиці західного світу — ми були буферною державою. Ми розуміємо це, ми знаємо, що це таке, ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації", - наголосив Орбан.

Скандальні заяви Орбана про Україну - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно прем'єр Угорщини заявив, якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і країною-агресоркою Росією.

Напередодні стало відомо, що пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан почав цинічно вдавати, нібито він не знає, де розташована Україна. При цьому він досі сподівається на укладання з РФ довгострокової угоди та закласти основи стратегічного партнерства з Україною.

Нещодавно Віктор Орбан знову заявив, що виступає проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз він причиною назвав те, що ЄС не потрібно, щоб з Україною інтегрувалась і війна.

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Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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