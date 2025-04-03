Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС: у Раді назвали "рецепт"

Україні слід досягти такого рівня виконання норм для вступу до ЄС, впевнена Іванна Климпуш-Цинцадзе.

https://glavred.net/ukraine/kak-preodolet-veto-vengrii-na-vstuplenie-ukrainy-v-es-v-rade-nazvali-recept-10652843.html Посилання скопійоване

Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала питання перспектив євроінтеграції України / Колаж: Главред, фото: Facebook/ivanna.klympushtsintsadze, ОП

Головне із заяв Климпуш-Цинцадзе:

Україні слід досягти максимального рівня виконання норм для вступу до ЄС

Багато хто всередині ЄС зловживає своїми правами як члена Європейського Союзу

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала запитання про те, яким чином Україні вибудовувати відносини з тими країнами ЄС, які виступають проти вступу Києва до ЄС.

"Проблема в тому, що нам потрібно бути святішими, ніж Папа Римський. І це досить складно. Коли ми виконували свої завдання в рамках семи умов на рівні кандидатства, які потім розширилися додатковими вимогами, багато наших найкращих друзів у Європейському Союзі постійно наголошували: ви маєте зробити це не на 99%, а на 110%", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Народна депутатка зазначила, що Україні слід досягти такого рівня виконання норм для вступу до ЄС, щоб "дивлячись у дзеркало, ми пишалися тим, що бачимо, а не закривали очі на власні недоліки".

"Щойно ми усвідомимо, що маємо максимально якісно відпрацювати кожен елемент нашого руху, нам стане легше заручитися підтримкою всіх 26 країн (у кожному випадку), навіть якщо одна з них виступить проти. Бо сьогодні це Угорщина, а завтра це може бути хтось інший з іншої причини. Саме для цього нам потрібні залізні аргументи", - каже вона.

Голова парламентського комітету Ради переконана в тому, що Україна здатна зробити все необхідне, щоб мати важливі аргументи для переговорів.

"Ми не другосортні. Ми не гірші за будь-яку країну, яка вступила до Європейського Союзу. Але Європейський Союз зараз буде дути на холодне зокрема й тому, щоб не взяти до свого складу "кульгавих качок". Тим більше, що багато хто всередині зловживає своїми правами як члена Європейського Союзу. Україна повинна увійти в ЄС із високо піднятою головою, щоб на нас дивилися з повагою, а не зверхньо. Нам потрібна буде допомога ЄС у відновленні, але це іншого типу допомога, аніж коли ми й надалі говоритимемо про продовження корупційної історії, політичних переслідувань, обмежень прав і свобод, проблем із верховенством права та свободою медіа", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Вступ України до Європейського Союзу - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна стане членом Євросоюзу одразу після закінчення війни. Україна і Європа завжди належали одна одній, а сьогодні спільне завдання - підтвердити цю реальність.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни зможуть висловити свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу шляхом голосування.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликав прискорити процес євроінтеграції України і запропонував встановити конкретний термін її вступу до ЄС - 1 січня 2030 року. Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine), який відбувся 24 лютого.

Інші новини:

Хто така Іванна Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) — українська політична та громадська діячка, народний депутат України Верховної Ради VIII та IX скликань, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (від 29 серпня 2019), пише Вікіпедія. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (16 квітня 2016 — 29 серпня 2019).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред