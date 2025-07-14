2 тис грн в гаманець: деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати

Однак варто звернути увагу, що доплати не накопичуються, а збільшуються при досягненні нового вікового порогу.

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У Каневі підвищили стипендії для найстарших мешканців / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Канів підтримує ветеранів та довгожителів підвищеними виплатами

100-річні й ветерани отримуватимуть щомісячні стипендії

Дехто з українців може отримати додаткову виплату. Зокрема, у Канівській громаді, що на Черкащині, затверджено оновлений механізм надання щомісячних стипендій громадянам поважного віку. Це рішення, ухвалене депутатами місцевої ради, насамперед стосується людей, які досягли значного віку, а також тих, хто брав участь у бойових діях. Про зміни повідомила пресслужба Канівської міської ради.

Згідно з новими правилами, щомісячну стипендію у розмірі 1 000 гривень отримуватимуть мешканці громади, яким виповнилося 100 років або більше. Такий же розмір виплати призначено й для учасників бойових дій, які досягли 90-річного віку. Водночас тим ветеранам бойових дій, які переступили столітній рубіж, передбачено збільшену стипендію - 2 000 гривень щомісяця.

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Раніше порядок нарахування стипендії мав обмеження: жителі, яким виповнилося 100 років, могли отримувати виплати лише у випадку відсутності інших аналогічних дотацій. В оновленому положенні цю умову скасовано, що значно розширює коло потенційних отримувачів.

Крім місцевих ініціатив, в Україні діє державна система доплат до пенсій залежно від віку:

людям від 70 до 74 років щомісячно додають 300 гривень;

тим, кому від 75 до 79 років - 456 гривень;

пенсіонерам віком від 80 років і старше - 570 гривень.

Однак варто звернути увагу, що ці доплати не сумуються. При досягненні наступного вікового порогу виплата збільшується відповідно, а попередній розмір замінюється новим.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії. Для оформлення виплати необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України, надавши необхідні документи.

В той же час пенсіонери в Україні можуть зіткнутися з затримками виплат. Масштабні зміни у системі можуть спровокувати затримки для частини громадян.

Водночас у Мінсоцполітики відповіли, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, здійснювалася в березні.

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Про джерело: Канівська міська рада Канівська міська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Черкаській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Канів. Утворена 29 листопада 2018 року шляхом об'єднання Яблунівської сільської ради Канівського району та Канівської міської ради обласного значення. Рада складається з 36 депутатів та голови: Міський голова: Ренькас Ігор Олександрович

Секретар ради: Ткаченко Сергій Сергійович Канівська міська рада є центральним органом управління для Канівської міської територіальної громади, відповідальним за розвиток міста Канева та прилеглих населених пунктів, а також за забезпечення потреб та інтересів її мешканців.

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