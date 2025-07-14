2 тис грн в гаманець: деякі пенсіонери України отримають додаткові виплати

Головне:
- Канів підтримує ветеранів та довгожителів підвищеними виплатами
- 100-річні й ветерани отримуватимуть щомісячні стипендії
Дехто з українців може отримати додаткову виплату. Зокрема, у Канівській громаді, що на Черкащині, затверджено оновлений механізм надання щомісячних стипендій громадянам поважного віку. Це рішення, ухвалене депутатами місцевої ради, насамперед стосується людей, які досягли значного віку, а також тих, хто брав участь у бойових діях. Про зміни повідомила пресслужба Канівської міської ради.
Згідно з новими правилами, щомісячну стипендію у розмірі 1 000 гривень отримуватимуть мешканці громади, яким виповнилося 100 років або більше. Такий же розмір виплати призначено й для учасників бойових дій, які досягли 90-річного віку. Водночас тим ветеранам бойових дій, які переступили столітній рубіж, передбачено збільшену стипендію - 2 000 гривень щомісяця.
Раніше порядок нарахування стипендії мав обмеження: жителі, яким виповнилося 100 років, могли отримувати виплати лише у випадку відсутності інших аналогічних дотацій. В оновленому положенні цю умову скасовано, що значно розширює коло потенційних отримувачів.
Крім місцевих ініціатив, в Україні діє державна система доплат до пенсій залежно від віку:
- людям від 70 до 74 років щомісячно додають 300 гривень;
- тим, кому від 75 до 79 років - 456 гривень;
- пенсіонерам віком від 80 років і старше - 570 гривень.
Однак варто звернути увагу, що ці доплати не сумуються. При досягненні наступного вікового порогу виплата збільшується відповідно, а попередній розмір замінюється новим.
Виплати пенсій в Україні - що відомо
Раніше Главред повідомляв, що деякі пенсіонери України скоро отримають доплату до пенсії. Для оформлення виплати необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України, надавши необхідні документи.
В той же час пенсіонери в Україні можуть зіткнутися з затримками виплат. Масштабні зміни у системі можуть спровокувати затримки для частини громадян.
Водночас у Мінсоцполітики відповіли, чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році. Остання індексація пенсій, згідно з чинним законодавством, здійснювалася в березні.
Більше економічних новин:
- Одна з країн Європи "уріже" допомогу українським біженцям: хто отримає менше
- Податкова "накаже" бізнес на великі штрафи: що зміниться з 1 серпня
- Овочевий бум в Україні: популярний компонент салату різко впав в ціні на 14%
Про джерело: Канівська міська рада
Канівська міська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Черкаській області. Адміністративний центр — місто обласного значення Канів.
Утворена 29 листопада 2018 року шляхом об'єднання Яблунівської сільської ради Канівського району та Канівської міської ради обласного значення.
Рада складається з 36 депутатів та голови:
- Міський голова: Ренькас Ігор Олександрович
- Секретар ради: Ткаченко Сергій Сергійович
Канівська міська рада є центральним органом управління для Канівської міської територіальної громади, відповідальним за розвиток міста Канева та прилеглих населених пунктів, а також за забезпечення потреб та інтересів її мешканців.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред