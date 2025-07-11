Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги: що у нього увійде

Очікується, що розмір військової допомоги від США буде близько 300 млн доларів.

https://glavred.net/politics/tramp-vydelit-ukraine-svoy-pervyy-paket-pomoshchi-chto-v-nego-voydet-10680398.html Посилання скопійоване

Трамп виділить Україні свій перший пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Що відомо:

США виділять Україні новий пакет допомоги

Його розмір буде близько 300 мільйонів доларів

Зброя може з'явитися на фронті через кілька днів

США відправлять Україні великий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів. Це стане перший пакет військової допомоги за час президентства президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Команда Трампа визначить, яка саме американська зброя буде відправлена в Україну. Це свідчить про новий інтерес американського президента до захисту України.

відео дня

Очікується, що цей пакет допомоги включатиме ракети Patriot, ракети середньої дальності. Однак відповідне рішення ще не ухвалене. США мають повноваження щодо вилучення коштів для України на суму 3,86 мільярда доларів.

Нині в пріоритеті України є ракети ППО, мобільна реактивна артилерія GMLRS. Видання з посиланням на джерело стверджує, що зброя може опинитися на передовій протягом кількох днів. Основні запаси розміщені в Європі.

Заяви Трампа про допомогу Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 липня Трамп заявив, що глава Кремля постійно говорить беззмістовні речі, які лише красиво звучать, але не мають сенсу. Також президент США схвалив постачання Україні частини оборонного озброєння через неприйнятну поведінку Путіна.

Водночас Трамп розглядає можливість передачі Україні ще одного ЗРК Patriot, щоб посилити її захист від російських атак. За даними WSJ, Білий дім вже звернувся до Пентагону та партнерів щодо додаткових поставок.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет без узгодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало суперечки в адміністрації Трампа. За даними CNN, це вже друге подібне рішення Гегсета - перше у лютому швидко скасували.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред