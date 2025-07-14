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"Путін усіх бомбить, мені це не подобається": Трамп оголосив про постачання Patriot Україні

Анна Ярославська
14 липня 2025, 06:44оновлено 14 липня, 07:17
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Президент США не назвав кількість Patriot, яку він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.
Зеленский, Трамп, Patriot
Трамп заявив, що надасть Україні Patriot / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головні тези:

  • Україна отримає системи Patriot від США
  • Америка не платитиме за постачання ППО Києву

Президент Дональд Трамп заявив, що США відправлять в Україну більше батарей ППО Patriot, які необхідні Києву для захисту від російських авіаударів.

Як пише Bloomberg, цей крок став сигналом до зміни позиції Трампа, який утримувався від схвалення нових постачань зброї в Україну від початку свого другого президентського терміну.

відео дня

"Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він добре розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам на базі Ендрюс біля Вашингтона.

Трамп не назвав кількість Patriot, яку він планує відправити в Україну, але сказав, що Європейський Союз відшкодує США їхню вартість.

"Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складної військової техніки. Вони заплатять нам за це 100%, і саме так ми хочемо", - підкреслив глава Білого дому.

Варто зазначити, що в західних ЗМІ розходиться інформація про те, що саме мав на увазі президент США. Одні ЗМІ пишуть, що йдеться про ракети до Patriot, інші - що йдеться і про самі системи ППО, ще низка ЗМІ пишуть, що Трамп мав на увазі і ракети, і самі зенітно-ракетні комплекси.

Дивіться відео - Трамп заявив, що надасть Україні Patriot:

Скриншот

Зазначимо, Україна отримувала зброю від США, але лише на гроші, що залишилися з часів експрезидента Джо Байдена. Раніше Трамп відмовлявся розглядати можливість запиту додаткових коштів, стверджуючи, що це зменшить шанси на припинення бойових дій.

Як писав Главред, 8 липня президент США Дональд Трамп вперше жорстко розкритикував Володимира Путіна. Трамп сказав, що Путін люб'язний, але розповідає американцям всяку нісенітницю. Він попередив РФ про загрозу санкцій і заявив про "сюрприз".

Пізніше Трамп анонсував на 14 липня заяву про Росію. Глава Білого дому підкреслив своє розчарування Москвою і підтвердив відновлення військової допомоги Україні від США.

Тим часом сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що ситуація з нападом Росії на Україну скоро зміниться. На Україну чекають рекордні поставки озброєнь. Крім того, Конгрес США на межі ухвалення найзначніших санкцій в історії Штатів. За його словами, Трамп отримає справжню кувалду.

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