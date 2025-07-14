800 тис. гривень від держави: люди з інвалідністю отримають грошову допомогу

В ПФУ сказали, хто має право на одноразову грошову допомогу.

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Кому передбачена одноразова допомога / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

У 2025 році держава виплатись грошову допомогу деяким категоріям українців

Вона передбачена для тих, хто постраждав від війни та отримав інвалідність

Максимальний розмір допомоги - 1 мільйон гривень

Українці можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави у 2025 році. Виплати передбачені для деяких категорій громадян, які постраждали від війни та отримали інвалідність. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що відповідна фінансова підтримка передбачена для тих українців, які, ризикуючи життям, продовжували виконувати свої професійні обов’язки.

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Так, право на одноразову грошову допомогу мають:

працівники критичної інфраструктури, які отримали поранення через воєнні дії;

держслужбовці та представники органів місцевого самоврядування, які постраждали від агресії РФ;

члени сім'ї таких категорій осіб, які загинули через бойові дії чи обстріли.

Грошова допомога встановлена у таких розмірах:

особам з інвалідністю I групи – 800 тисяч гривень;

особам з інвалідністю II групи – 500 тисяч гривень;

особам з інвалідністю III групи – 200 тисяч гривень;

у разі загибелі (смерті) – 1 мільйон гривень.

"Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, мають подати до територіального органу Пенсійного фонду України, незалежно від адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), заяву про її призначення і виплату", - йдеться у повідомленні.

Грошова допомога - що відомо

Як повідомляв Главред, у Німеччині планують змінити умови соціальної допомоги для українських біженців, які приїхали та звертатимуться у Німеччині за отриманням тимчасового захисту після 1 квітня 2025 року.

Також українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Грантову програму ініціювали у Миколаєві.

Крім того, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат.

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Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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