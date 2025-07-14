Різниця колосальна: українець порівняв ціни на продукти в Україні та Австралії

Що важливо, середня зарплата в Україні у 10 разів менша, ніж в Австралії.

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Порівняння цін в Україні та Австралії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Чоловік порівняв ціни в Австралії та Україні

Він обирав базові продукти середньої цінової категорії

Українець порівняв ціни на продукти в Австралії та Україні. У цьому йому допомогла підписниця, яка перебуває в Австралії. Про це чоловік розповів у відео для Тік Ток.

Відомо, що для порівняння вони брали продукти в українському Novus та в австралійському Woolworths.

відео дня

У відео зазначається, що для порівняння продукти обирали середньої цінової категорії, які кожен купує регулярно.

Ціни на базові продукти в Україні та Австралії:

Хліб. В Австралії він коштує 165 гривень, а в Україні – 36 гривень.

В Австралії він коштує 165 гривень, а в Україні – 36 гривень. Кілограм яблук. 122 гривні в Австралії та 90 гривень в Україні.

122 гривні в Австралії та 90 гривень в Україні. Кілограм картоплі. 75 гривень в Австралії та 60 гривень в Україні.

75 гривень в Австралії та 60 гривень в Україні. Кілограм курячих гомілок. В Австралії 102 гривні, в Україні – 140 гривень.

В Австралії 102 гривні, в Україні – 140 гривень. Яйця. В Австралії 22 гривні за штуку, Україні – 8 гривень за штуку.

В Австралії 22 гривні за штуку, Україні – 8 гривень за штуку. Молоко. В Австралії – 42 гривні, в Україні схоже – 69 гривень.

В Австралії – 42 гривні, в Україні схоже – 69 гривень. Сир чедер (500 грам). 199 гривень в Австралії та 320 гривень в Україні.

199 гривень в Австралії та 320 гривень в Україні. Соняшникова олія. 103 гривні в Австралії й 82 гривні в Україні.

103 гривні в Австралії й 82 гривні в Україні. Макарони. В Австралії 27 гривень за 500 грам, а в Україні 45 гривень за 400 грам від того ж виробника.

В Австралії 27 гривень за 500 грам, а в Україні 45 гривень за 400 грам від того ж виробника. Вода. 22 гривні за пляшку в Австралії та 20 гривень в Україні.

"У фіналі у нас вийшов ось такий кошик. В Австралії за все доведеться віддати 1254 гривень, а в Україні – 1 172 гривні. Різниця у 82 гривні. А тепер пригадуємо, що середня зарплата в Австралії 4 500 доларів, а в Україні у 10 разів менше", - наголосив чоловік.

Порівняння цін в Австралії та Україні – відео:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, яблука та груші нового врожаю в Україні подорожчають щонайменше на 10–15% порівняно з минулим сезоном. Основна причина – втрата значної частини врожаю навесні через несприятливі погодні умови.

Також відомо, що в Україні помітно знизилися ціни на малину. Причина падіння вартості — збільшення пропозиції ягоди на ринку.

Варто зауважити, що у червні 2025 року рівень споживчих цін в Україні зріс на 14,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це нижче, ніж травневий показник у 15,9%.

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