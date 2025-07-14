У Німеччині змінять правила виплат соцдопомоги: що чекає на українців

Уряд Німеччини планує запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними.

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Зміни торкнуться безробітних біженців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Коротко:

Німеччина планує оновити умови допомоги біженцям

Система почне працювати "крок за кроком"

У Німеччині планують виплачувати соціальну допомогу по-новому та за більш суворими правилами. Зміни стосуються також біженців з України. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, якого цитує DW.

Йдеться про виплати допомоги "бюргергельд", яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, у яких не вистачає доходу для самозабезпечення.

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Мерц підкреслив, що ті, хто справді потребує допомоги, й надалі її отримуватимуть. Але уряд Німеччини хоче запровадити жорсткіші правила для претендентів.

"Люди, які можуть працювати, мають працювати", – наголосив Мерц.

Також зміни можуть торкнутися витрат на житло. Наприклад, уряд країни може запровадити верхню межу орендної плати або перевірки житлової площі.

Мерц додав, що оновлений підхід до виплат соціальної допомоги біженцям допоможе Німеччини заощадити більше, ніж один чи два мільярди. При цьому він додав, що зміна системи повинна відбуватися "крок за кроком".

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Виплати українським біженцям - останні новини

Як писав Главред, до 4 березня 2027 року ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців. Він мав діяти до 4 березня 2026 року.

Водночас на українських біженців у Європі чекають нові витрати. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.

Раніше у Польщі попереджали, що після виборів для українських біженців будуть зміни.

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Про джерело: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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