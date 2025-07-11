США відновлюють допомогу Україні: Трамп розкрив механізм постачання зброї

Дональд Трамп підкреслив, що розчарований діями Москви.

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Дональд Трамп заявив про відновлення поставок Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, US Army

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Постачання озброєнь Україні здійснюватимуться через НАТО

Трамп анонсував "важливу заяву", що стосується Росії

Президент США Дональд Трамп знову висловив невдоволення діями Росії і заявив, що передавати озброєння Україні планує через структуру НАТО.

Під час телефонної розмови з американськими журналістами, президент США прокоментував ситуацію, повідомляє NBC News.

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Говорячи про триваючу російську агресію проти України, він підкреслив, що розчарований діями Москви.

Також він анонсував, що в понеділок, 14 липня, зробить "важливу заяву" щодо Росії.

"У понеділок я виступлю з важливою заявою про Росію", - заявив Трамп, не уточнивши подробиць.

За словами журналістів, Трамп повідомив про важливу угоду, досягнуту з НАТО, згідно з якою постачання озброєнь Україні здійснюватиметься через Північноатлантичний альянс.

"Ми передаємо зброю НАТО, і альянс повністю покриває її вартість. Таким чином, озброєння надходить до НАТО, а потім НАТО їх розподілить", - заявив Трамп.

Крім того, він уточнив, що серед зброї, що передається, будуть і системи Patriot, при цьому всі логістичні та фінансові питання, за його словами, вирішуватиме Альянс.

/ Главред

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Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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