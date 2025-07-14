Чому 15 липня не можна переїдати і пити алкоголь: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 15 липня
- Що не можна робити 15 липня
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 15 липня, віряни святкують день пам'яті святого рівноапостольного Великого князя Володимира. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято
Він народився близько 958 року і був позашлюбним сином київського князя Святослава Ігоровича і служниці Малуші. Його бабуся, княгиня Ольга, вже заклала основи християнства на Русі. У 970-х роках він став князем Новгородським, але після смерті брата Ярополка зайняв Київський престол.
Спочатку Володимир був язичником і досить жорстоким правителем. Він почав відновлювати язичницькі культи і навіть відбудував у Києві пантеон язичницьких богів. Однак близько 988 року він хрестився і охрестив Русь. Згідно з переказами, він вирішив змінити віру після того, як вислухав посланців різних релігій і найбільше його вразила православна служба Константинополя.
Хрещення він прийняв у Херсонесі (Корсуні) в Криму. А після цього одружився з візантійською принцесою Анною. Вона була сестрою імператорів Василя II і Костянтина VIII. Після 988 р. на Русі відбулося масове хрещення жителів Києва в Дніпрі.
Помер 15 липня 1015 року в Берестові, недалеко від Києва. Мощі його зберігаються в Києво-Печерській Лаврі.
Що не можна робити 15 липня
Не можна переїдати, вживати алкоголь - це день для світлих думок і духовності.
Не слід ігнорувати старших, ображати рідних - усі злі слова повернуться до вас.
Забороняється працювати в полі чи на городі - у народі вірили, що земля "відпочиває".
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ 15 липня - чекайте на теплу осінь і врожайний серпень;
- ясна і спекотна погода - до гарного бабиного літа;
- вранці велика роса на траві - буде щедрий урожай зернових;
- вітер 15 липня - чекайте на мінливу погоду наступного тижня;
- гроза - до вологого серпня.
У народі 15 липня називалося Володимир Зелені Щедроти. Назва походить від щедрості природи в середині літа. Поля зеленіють, дозрівають перші хліби, дозрівають ягоди.
Іменини 15 липня
Які завтра іменини: Василь, Володимир, Петро.
Талісманом людини, народженої 15 липня, є гематит. Камінь для тих, хто непохитно рухається до своєї мрії. З давніх часів його вважали надійним захисником: вірили, що він здатен зупиняти кровотечі та сприяє загоєнню ран.
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