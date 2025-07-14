Чому 15 липня не можна переїдати і пити алкоголь: яке церковне свято

15 липня забороняється працювати в полі або на городі - у народі вірили, що земля "відпочиває".

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15 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 15 липня

Що не можна робити 15 липня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 15 липня, віряни святкують день пам'яті святого рівноапостольного Великого князя Володимира. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято

Він народився близько 958 року і був позашлюбним сином київського князя Святослава Ігоровича і служниці Малуші. Його бабуся, княгиня Ольга, вже заклала основи християнства на Русі. У 970-х роках він став князем Новгородським, але після смерті брата Ярополка зайняв Київський престол.

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Спочатку Володимир був язичником і досить жорстоким правителем. Він почав відновлювати язичницькі культи і навіть відбудував у Києві пантеон язичницьких богів. Однак близько 988 року він хрестився і охрестив Русь. Згідно з переказами, він вирішив змінити віру після того, як вислухав посланців різних релігій і найбільше його вразила православна служба Константинополя.

Хрещення він прийняв у Херсонесі (Корсуні) в Криму. А після цього одружився з візантійською принцесою Анною. Вона була сестрою імператорів Василя II і Костянтина VIII. Після 988 р. на Русі відбулося масове хрещення жителів Києва в Дніпрі.

Помер 15 липня 1015 року в Берестові, недалеко від Києва. Мощі його зберігаються в Києво-Печерській Лаврі.

Що не можна робити 15 липня

Не можна переїдати, вживати алкоголь - це день для світлих думок і духовності.

Не слід ігнорувати старших, ображати рідних - усі злі слова повернуться до вас.

Забороняється працювати в полі чи на городі - у народі вірили, що земля "відпочиває".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ 15 липня - чекайте на теплу осінь і врожайний серпень;

ясна і спекотна погода - до гарного бабиного літа;

вранці велика роса на траві - буде щедрий урожай зернових;

вітер 15 липня - чекайте на мінливу погоду наступного тижня;

гроза - до вологого серпня.

У народі 15 липня називалося Володимир Зелені Щедроти. Назва походить від щедрості природи в середині літа. Поля зеленіють, дозрівають перші хліби, дозрівають ягоди.

Іменини 15 липня

Які завтра іменини: Василь, Володимир, Петро.

Талісманом людини, народженої 15 липня, є гематит. Камінь для тих, хто непохитно рухається до своєї мрії. З давніх часів його вважали надійним захисником: вірили, що він здатен зупиняти кровотечі та сприяє загоєнню ран.

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