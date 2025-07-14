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Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах: є поранені

Віталій Кірсанов
14 липня 2025, 12:06оновлено 14 липня, 12:36
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Сьогодні зафіксовано приліт ворожого БПЛА по даху одного з навчальних закладів міста.
Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах
Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах / колаж: Главред, фото: "Кордон.Медіа"

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки поранених унаслідок атаки
  • Як прокоментував обстріл міста Андрій Єрмак

У понеділок, 14 липня, російські військові завдали удару дронами по одному з навчальних закладів на території Сумської громади, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок атаки є поранені, пошкоджено будівлі. На місці працюють усі відповідні служби, додав він.

відео дня

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що окупанти вдарили по навчальному закладу в Сумах.

"Терористи, які маскуються під країну під назвою росія", - зазначив він.

Як підтвердив в. о. Сумського міського голови Артем Кобзар, російський дрон пошкодив один із навчальних закладів Сум.

"Сьогодні зафіксовано приліт ворожого БПЛА по даху одного з навчальних закладів міста. Попередньо - є поранені", - написав він.

На місці працюють усі відповідні служби.

У відео Кобзар сказав, що біля нього в автомобілі сидить хлопець із пораненням ноги.

Як повідомляє "Кордон.Медіа", кількість поранених унаслідок атаки ворожого безпілотника по Сумах збільшилася до шести.

Ситуація в Сумській області:

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він стежить за ситуацією на Сумщині й надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив про те, що підрозділи ЗСУ на сьогодні контролюють окремі ділянки на території Курської області. Експерт говорить про те, що ЗСУ можуть поліпшити оборонні позиції вздовж кордону в Курській області, адже там є деякі висоти, з яких краще оборонятися від російської армії, ніж на території Сумщини. Водночас він не виключає, що російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області.

Окупанти вдарили дронами по навчальному закладу в Сумах: є поранені

Дивіться коментар Артема Кобзаря обстрілу навчального закладу у Сумах:

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