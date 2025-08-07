США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

Якщо у Китаю не буде можливості швидко відновити викачування нафти з Росії, яка б йшла сушею, то США швидше його задушать, вважає експерт.

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або РФ, вважає експерт

Що сказав Тарас Загородній:

США змушують Китай та інші країни купувати нафту в Саудівської Аравії

Є великий шанс хапнути російську ядерну зброю

Американці хочуть домогтися того, щоб Китай припинив купувати російську нафту, і Росія була змушена консервувати свої свердловини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

На думку експерта, це необхідно "в контексті майбутньої війни з Китаєм".

"Якщо у Китаю не буде можливості швидко відновити викачування нафти з Росії, яка б йшла по суші, то США швидше його задушать. Оскільки все інше поставляється морем. Вони змушують Китай та інші країни купувати нафту в Саудівської Аравії, а це доставки морем, а море й океан контролюють США. Тобто начебто води під охороною, але в потрібний момент охорона різко стає конвоєм", - каже Загородній.

За його словами, якщо все, що відбувається, розглядати в цьому контексті, то політика Трампа абсолютно логічна, і для українців це дуже хороша новина, тому що в цій конфігурації Росії немає.

"Зараз США поставлять перед Китаєм питання - або ми, або Росія. І китайці ухвалять правильне і мудре рішення, про яке писали стародавні філософи: Росію вже можна закривати як проєкт. Адже, по суті, кому потрібна цілісна Росія? Нафту і газ і так можна качати. Ба більше, є великий шанс хапнути російську ядерну зброю. І тут усе залежить від європейців", - додав він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів, що чекає на Росію після відмови Індії купувати російську нафту, і чому початок кошмару для РФ залежить від України:

Нафта і війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 1 серпня ввів мито проти Індії в 25% за купівлю російської нафти. Однак у Нью-Делі, судячи з усього, поки вирішили не відмовлятися від нафти Путіна.

Путін буде змушений зупинити війну, якщо ціна на нафту знизиться на 10 доларів за барель, вважає Дональд Трамп. На його думку, у РФ не буде іншого виходу, оскільки економіка Кремля "в жахливому стані".

3 серпня журналісти Reuters повідомили, що країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти вже з вересня. Експортери нафти в день видобуватимуть на 548 000 барелів нафти. Президент США Дональд Трамп 5 серпня цю інформацію фактично підтвердив.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ і є частим гостем політичних ток-шоу.

