Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

Віталій Кірсанов
7 серпня 2025, 17:00
120
Якщо у Китаю не буде можливості швидко відновити викачування нафти з Росії, яка б йшла сушею, то США швидше його задушать, вважає експерт.
США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або РФ, вважає експерт
США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або РФ, вважає експерт / Колаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com

Що сказав Тарас Загородній:

  • США змушують Китай та інші країни купувати нафту в Саудівської Аравії
  • Є великий шанс хапнути російську ядерну зброю

Американці хочуть домогтися того, щоб Китай припинив купувати російську нафту, і Росія була змушена консервувати свої свердловини. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

На думку експерта, це необхідно "в контексті майбутньої війни з Китаєм".

відео дня

"Якщо у Китаю не буде можливості швидко відновити викачування нафти з Росії, яка б йшла по суші, то США швидше його задушать. Оскільки все інше поставляється морем. Вони змушують Китай та інші країни купувати нафту в Саудівської Аравії, а це доставки морем, а море й океан контролюють США. Тобто начебто води під охороною, але в потрібний момент охорона різко стає конвоєм", - каже Загородній.

За його словами, якщо все, що відбувається, розглядати в цьому контексті, то політика Трампа абсолютно логічна, і для українців це дуже хороша новина, тому що в цій конфігурації Росії немає.

"Зараз США поставлять перед Китаєм питання - або ми, або Росія. І китайці ухвалять правильне і мудре рішення, про яке писали стародавні філософи: Росію вже можна закривати як проєкт. Адже, по суті, кому потрібна цілісна Росія? Нафту і газ і так можна качати. Ба більше, є великий шанс хапнути російську ядерну зброю. І тут усе залежить від європейців", - додав він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів, що чекає на Росію після відмови Індії купувати російську нафту, і чому початок кошмару для РФ залежить від України:

Нафта і війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 1 серпня ввів мито проти Індії в 25% за купівлю російської нафти. Однак у Нью-Делі, судячи з усього, поки вирішили не відмовлятися від нафти Путіна.

Путін буде змушений зупинити війну, якщо ціна на нафту знизиться на 10 доларів за барель, вважає Дональд Трамп. На його думку, у РФ не буде іншого виходу, оскільки економіка Кремля "в жахливому стані".

3 серпня журналісти Reuters повідомили, що країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти вже з вересня. Експортери нафти в день видобуватимуть на 548 000 барелів нафти. Президент США Дональд Трамп 5 серпня цю інформацію фактично підтвердив.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) - політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ і є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нафта Володимир Путін санкції проти Росії ціни на нафту Тарас Загородній новини України та світу новини Китаю війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:49Синоптик
Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:47Війна
Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

17:58Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Дві рослини, з якими потрібно зберігати часник - не засохне до весни

Дві рослини, з якими потрібно зберігати часник - не засохне до весни

Останні новини

18:49

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:47

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:31

Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

17:58

Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

17:58

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

17:00

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

Реклама
16:35

Історія машини, яка стала останньою для Цоя: чим їздив фронтмен гурту "Кіно"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

16:31

Скільки тварин на малюнку: лише одиниці зможуть назвати точну кількість

16:28

Забути про наліт і водний камінь можна назавжди: один засіб і ванна блистітиме

16:06

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

16:02

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

16:01

Перший драфт погоджених домовленостей з Путіним: аналіз "жовтухи"Погляд

15:48

Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті

15:42

NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

15:36

Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

15:30

Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

Реклама
15:28

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:17

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

15:09

Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:05

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

15:00

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

14:58

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

14:58

Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

14:55

Шикарна закуска, яка стане зіркою столу: швидкий рецепт смачних баклажанів

14:31

Єдинороги існують, але морські: чому їх не побачити в акваріумах

14:26

Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

14:21

Військові дорікнули Порошенку та його депутатам, які масово виїхали на відпочинок за кордон

14:00

"Не змогла там жити": спливла правда про Софію Ротару

13:58

Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

13:55

"Час завершувати війну": Зеленський заявив про зустрічі на рівні лідерів

13:35

"Страждання і не прийняття": Анатолій Анатоліч серйозно травмувався

13:35

ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити

13:24

"Це остаточний сигнал Трампу": яка ознака видала справжні плани Путіна

12:54

Вже з 1 вересня: ТЦК в Україні працюватимуть по-іншому, що зміниться

12:46

Ціни на воду можуть зрости в кілька разів: нардеп озвучив невтішний прогноз

12:37

Як не "вбити" мікрохвильовку і холодильник завчасно: прості поради

Реклама
12:20

У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталіФотоВідео

12:16

Весь секрет у маринаді: рецепт ідеальної маринованої капустиВідео

12:11

Латинські літери та зелений колір: що означають нові номерні знаки на автоВідео

12:02

Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало відомо, як Меттью Макконіхі втратив роль у "Титаніку"

11:48

По Україні вдарить потужна магнітна буря: названа дата небезпечного шторму

11:39

"Ночі вже холоднуваті": українців попередили про зміни у погоді

11:21

Волочкову застукали в літаку за непристойною поведінкою: відео потрапило в мережуВідео

11:18

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

11:11

Окозамилювання переговорами: військовий назвав міста, які РФ мріє захопити

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти