Удар Трампа за купівлю нафти у Путіна: в Індії зробили різку заяву

В Індії пригрозили Вашингтону "вжити всіх необхідних заходів".

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Індія жорстко розкритикувала мита Трампа і назвала їх "несправедливими" / Колаж: Главред, фото: Білий дім, ua.depositphotos.com

Індія звинуватила Сполучені Штати в "нападках" через імпорт нафти з країни-агресора Росії. У Нью-Делі назвали рішення про 25% мита, мовляв, нерозумним, несправедливим і необґрунтованим. Держава погрожує "вжити заходів у відповідь".

В Індії мита Трампа назвали "нападками"

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ країни, Нью-Делі, нібито уже чітко позначив свою позицію щодо купівлі російської нафти. Мовляв, Індія діє виходячи з економічних міркувань.

"Останніми днями Сполучені Штати піддали нападкам імпорт нафти в Індію з Росії. Ми вже чітко позначили свою позицію з цих питань, включно з тим фактом, що наш імпорт ґрунтується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей в Індії".

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Індія розкритикувала мита США

У повідомленні дипломатичного відомства також ідеться про те, що Індії "вкрай прикро, що США вирішили запровадити додаткові мита на Індію через кроки, які низка інших країн також вживають у своїх національних інтересах".

Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Індія пригрозила США "відповіддю"

У Нью-Делі піддали критиці рішення про мита і тепер погрожують, мовляв, відповіддю.

"Ми знову заявляємо, що ці дії несправедливі, необґрунтовані і нерозумні. Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів", - підкреслюється в повідомленні МЗС Індії.

Трамп впровадив мита проти Індії за купівлю російської нафти - головні новини:

Як повідомляв Главред, у середу, 6 липня, після перемовин спецпредставника США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві Білий дім оголосив про запуск митних тарифів проти Нью-Делі в розмірі 25%.

Раніше в Індії фактично відкинули вимогу Трампа не купувати нафту в Росії. Спочатку в Нью-Делі відмовлялися коментувати це питання, а пізніше журналісти з'ясували, що індійці не виконають прохання американського президента.

Тепер мита за купівлю нафти в Росії можуть бути впроваджені й проти Туреччини, вважає економіст Андрій Новак. За його словами, Трамп, коли запустив санкції проти ЄС, показав - його ніщо не зупинить. Тому наступні мита, найімовірніше, чекають саме на Анкару.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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