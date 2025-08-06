Трамп покарав Індію за нафту від Путіна: кому наступному загрожує удар

Санкції Трампа проти Євросоюзу показали, що його ніщо не зупинить, вважає Андрій Новак.

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Трамп може ввести мита проти Туреччини за закупівлю російської нафти - економіст / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Трамп може впровадити мита проти Туреччини

Ситуація з ЄС показала, що Трампа ніщо не зупинить

Туреччина - третій найбільший покупець нафти у країни-окупанта Росії. Саме Анкара може потрапити під новий санкційний удар США. Обмеження щодо Євросоюзу показали, що Дональда Трампа ніщо не зупинить. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Трампа ніщо не зупинить"

В інтерв'ю Главреду він зробив прогноз, що саме Туреччина може стати наступною після Індії країною, яка потрапить під санкції США.

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За його словами, конфлікт з Анкарою, яка є членом НАТО, може супроводжуватися ризиками, але Трампа це навряд чи зупинить.

"Третім найбільшим покупцем російської нафти - після Китаю та Індії - є Туреччина. Можливо, Трамп запровадить санкції проти неї. Втім, тут є одна заковика: Туреччина - член НАТО, тому залишається відкритим питання про те, чи захоче Трамп піти на конфронтацію з іншою країною-членом Альянсу. Хоча той факт, що він ввів санкції проти країн Євросоюзу, свідчить про те, що Трампа ніщо не зупинить. Тому наступні санкції за купівлю російських енергоносіїв США можуть запровадити проти Туреччини", - наголосив Андрій Новак. Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Мита Трампа проти Індії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, наприкінці липня Трамп анонсував мита проти Індії в розмірі 25% через високі торговельні бар'єри з боку Нью-Делі і купівлю нафти у Росії, що перешкоджає завершенню війни проти України.

Пізніше журналісти Reuters написали, що державні нафтопереробні заводи Індії почали відмовлятися від нафти з Росії. Причина рішення - погрози Трампа 100% митами.

Однак Індія все-таки не відмовилася від нафти з Росії. А після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви, де він провів перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним, Білий дім заявив про запуск митних тарифів проти Нью-Делі в розмірі 25%.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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