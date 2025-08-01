Ультиматум Трампа і нафта від Путіна: в Індії зробили заяву

Індія намагається всидіти на двох стільцях.

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В Індії вивчають ситуацію з митами Трампа / Колаж: Главред, фото: Білий дім, ua.depositphotos.com

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Індія "цінує" відносини з РФ

В Індії не готові коментувати "відмову" від російської нафти

Індія і країна-окупант Росія - стабільні партнери. Нью-Делі цінує відносини і зі Сполученими Штатами, проте поки не готове обговорювати питання відмови від російської нафти. Про це заявив речник індійського міністерства закордонних справ Рандхір Джайсвал.

"Стабільне і перевірене часом партнерство"

Як повідомляє Times of India, дипломат сказав, що в Індії та Росії стабільне і довготривале партнерство.

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"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія і Росія мають стабільне і перевірене часом партнерство", - сказав Джайсвал.

Утім, за його словами, Індія цінує партнерство і зі США, яке базується "на спільних інтересах, демократичних цінностях і міцних міжособистісних зв'язках".

Індія і російська нафта

Також дипломат додав, що Індія поки що вивчає питання американських санкцій, які були впроваджені проти індійських компаній-покупців нафти з Росії.

Проте він відмовився коментувати відомості про припинення закупівель російської нафти.

"Ви знаєте про наш широкий підхід до вимог щодо джерел енергії, що ми враховуємо те, що є на ринку, і поточну світову ситуацію. Нам невідомі жодні подробиці", - наголосив Рандхір Джайсвал.

Журналісти нагадали, що за останні роки Індія стала головним покупцем нафти з Росії. До 2022 року Нью-Делі закуповував у Москви менше ніж 0,2% нафти, а після початку повномасштабної російсько-української війни став купувати у РФ 35-40% від загальних обсягів.

Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Мита Трампа проти Індії та реакція Нью-Делі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 липня заявив, що Вашингтон з 1 серпня запроваджує торговельні мита проти Індії в розмірі 25%. Причини - високі торговельні бар'єри з боку Індії та її закупівлі російських енергоресурсів, які заважають завершити війну.

Наступного дня журналісти Reuters дізналися, що державні НПЗ Індії вже відмовляються від російської нафти. У Нью-Делі побоюються погрози Трампа впровадити мита проти Індії розміром у 100%.

Індія шукає заміну російській нафті ще з середини липня, через побоювання мит від Трампа. Тоді в Нью-Делі заявили, що в разі американських санкцій доведуть імпорт нафти з РФ до мінімальних обсягів.

"Постачання повернуться до того самого рівня, який був до української кризи (російсько-української війни), коли російські постачання до Індії становили менш як 2%", - "запевнив" глава компанії Indian Oil Corp.

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