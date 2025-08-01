Ультиматум Трампа і нафта від Путіна: в Індії зробили заяву

Головне:
- Індія "цінує" відносини з РФ
- В Індії не готові коментувати "відмову" від російської нафти
Індія і країна-окупант Росія - стабільні партнери. Нью-Делі цінує відносини і зі Сполученими Штатами, проте поки не готове обговорювати питання відмови від російської нафти. Про це заявив речник індійського міністерства закордонних справ Рандхір Джайсвал.
"Стабільне і перевірене часом партнерство"
Як повідомляє Times of India, дипломат сказав, що в Індії та Росії стабільне і довготривале партнерство.
"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія і Росія мають стабільне і перевірене часом партнерство", - сказав Джайсвал.
Утім, за його словами, Індія цінує партнерство і зі США, яке базується "на спільних інтересах, демократичних цінностях і міцних міжособистісних зв'язках".
Індія і російська нафта
Також дипломат додав, що Індія поки що вивчає питання американських санкцій, які були впроваджені проти індійських компаній-покупців нафти з Росії.
Проте він відмовився коментувати відомості про припинення закупівель російської нафти.
"Ви знаєте про наш широкий підхід до вимог щодо джерел енергії, що ми враховуємо те, що є на ринку, і поточну світову ситуацію. Нам невідомі жодні подробиці", - наголосив Рандхір Джайсвал.
Журналісти нагадали, що за останні роки Індія стала головним покупцем нафти з Росії. До 2022 року Нью-Делі закуповував у Москви менше ніж 0,2% нафти, а після початку повномасштабної російсько-української війни став купувати у РФ 35-40% від загальних обсягів.
Мита Трампа проти Індії та реакція Нью-Делі - новини за темою:
Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 липня заявив, що Вашингтон з 1 серпня запроваджує торговельні мита проти Індії в розмірі 25%. Причини - високі торговельні бар'єри з боку Індії та її закупівлі російських енергоресурсів, які заважають завершити війну.
Наступного дня журналісти Reuters дізналися, що державні НПЗ Індії вже відмовляються від російської нафти. У Нью-Делі побоюються погрози Трампа впровадити мита проти Індії розміром у 100%.
Індія шукає заміну російській нафті ще з середини липня, через побоювання мит від Трампа. Тоді в Нью-Делі заявили, що в разі американських санкцій доведуть імпорт нафти з РФ до мінімальних обсягів.
"Постачання повернуться до того самого рівня, який був до української кризи (російсько-української війни), коли російські постачання до Індії становили менш як 2%", - "запевнив" глава компанії Indian Oil Corp.
Інші новини:
- Мирна угода до 8 серпня: у США оголосили про гучні плани Трампа
- Чому РФ ігнорує ультиматум Трампа: ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна
- Які наслідки скорочення терміну ультиматуму Трампа?
Про джерело: Times of India
Times of India - індійська англомовна щоденна газета та цифрове новинне медіа, що належить і управляється The Times Group. Це четверта за тиражем газета в Індії та найпопулярніша англомовна щоденна газета у світі. В опитуванні 2021 року Інститут Рейтер визнав TOI найдовіренішим медіа-брендом серед англомовних користувачів онлайн-новин в Індії, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред