Росії вигідне морське перемир'я, а у Трампа вже немає козирів - Лакійчук

Під час зустрічі в Саудівській Аравії Росія обговорювала лише ті питання, які цікавили її.

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Перемир'я щодо ударів по енергетиці та в Чорному морі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Росія не погодилась на 30-денне перемир'я

Росіян цікавило питання морського перемир'я

У президента США Дональда Трампа немає козирів

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук припустив, чому США та Росія під час переговорів зосередилися саме на морському перемир'ї.

За його словами, країна-агресор Росія просто не погодилась на інше перемир’я.

"На загальне перемир'я на 30 діб, яке пропонували Сполучені Штати і на яке прямо вмовляли українську делегацію, Росія просто не погодилася. Росія заявила: ні, нас це не цікавить", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт додав, що росіян зацікавили питання перемир'я щодо ударів по енергетиці та в Чорному морі, тому їх і обговорювали під час зустрічі у Саудівській Аравії.

"Саме ці питання вони погодилися обговорювати, а те, що їх не цікавило, обговорювати не стали. Власне, ось і вся історія про козирі в чиїхось руках. У Трампа немає козирів", - підсумував Лакійчук.

Дивіться відео інтервʼю Павла Лакійчука Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

Переговори США та РФ в Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінили результати переговорів між делегаціями.

У звіті Інституту вивчення війни зазначалось, що Кремль, найімовірніше, не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни в Україні, а віддає перевагу двостороннім переговорам з питання відносин зі Сполученими Штатами.

Крім того, видання The Guardian писало, що країна-агресор Росія висунула власні вимоги для завершення війни. Однією із вимог є припинення надання будь-якої іноземної військової підтримки та обміну розвідувальними даними з Україною.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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