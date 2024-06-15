'РФ обрала війну, а не дипломатію': Шольц сказав, як завершити війну та досягти миру

Росія могла б завершити війну в будь-який момент, припинивши атаки та вивівши війська, але вона продовжує вести агресію, сказав канцлер Німеччини.

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Миру не досягти без Росії, але вона продовжує агресію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Перемир’я без серйозних переговорів і встановлення справедливого миру призведе до нового замороженого конфлікту, який буде небезпечним для всіх. Саме Україна, яка є жертвою агресії, має сміливість представити мирний план світові. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 червня на саміті миру у Швейцарії.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Але мир не означає просто відсутність війни. Негайне припинення вогню без серйозних переговорів і без дорожньої карти до сталого справедливого миру, виключно на підставі так званих "нових реалій", призведе до легітимізації незаконної крадіжки Росією землі. Зрештою це створить новий заморожений конфлікт – несправедливий і загрозливий сценарій для України, Європи та всієї світової спільноти," - сказав Шольц.

Він також згадав про тих, хто вважає, що при мирних переговорах потрібно враховувати "справедливі безпекові занепокоєння РФ". Шольц наголосив, що перед війною НАТО та ЄС були готові до широкої дискусії щодо європейської безпеки з усіма державами для створення прозорості та запобігання конфліктам. Проте Росія обрала війну замість дипломатії.

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"Це правда, що миру в Україні не можна досягнути без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою війну. Ми всі знаємо, що Росія могла б завершити війну сьогодні або в будь-який момент, припинивши атаки та вивівши війська", - зазначив німецький канцлер.

Шольц підкреслив, що для України боротьба проти російської агресії є екзистенційною боротьбою за вільне та демократичне майбутнє. Росія заперечує незалежність і територіальну цілісність України, відкидає її право на існування як суверенної держави.

За його словами, протизаконна війна Росії повернула імперіалізм на європейський континент, підняла ядерну загрозу, поставила під загрозу продовольчу та енергетичну безпеку, уповільнила глобальне економічне зростання та торкнулась найбільш вразливих верств населення.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на Саміті миру у Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква підкреслив, що не буде прямих переговорів з Росією. Головна мета саміту - позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наступний Саміт миру повинен залучити Росію для прийняття рішення про закінчення повномасштабної війни. Шольц не виключив можливості відновлення контактів з Володимиром Путіним, за умови наявності конкретного предмета обговорення.

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