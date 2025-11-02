Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

Варто зауважити, що Покровськ є вузлом автомобільних і залізничних шляхів.

Ситуація в Покровську / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstatemap

Ключові тези:

Бої за Покровськ загострюються

У місті тривають роботи зі стабілізації обстановки

Якщо місто впаде, це наблизить окупантів до більших міст

Бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати в місто і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ. Про це пише CNN.

Зазначається, що у Покровську тривають роботи зі стабілізації обстановки під керівництвом начальника Головного управління військової розвідки України Кирила Буданова.

Видання пише, що 7-й повітряно-штурмовий корпус ЗС України також повідомив про успішну висадку в районі Покровська.

"Це була складна операція, що вимагала синхронних дій різних підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Водночас, Міністерство оборони Росії в суботу заявило, що підрозділи окупантів нібито "продовжують знищувати оточені формування Збройних сил України в районі залізничного вокзалу" в Покровську. У заяві також ідеться, що кільце оточення Покровська і Мирнограда звужується.

"Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року. Місто є вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська і Костянтинівки в промисловому поясі Донецька", - наголосили в CNN.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Скільки триватиме наступ РФ

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що до нового року Путін хоче бачити падіння Покровська, захоплення Костянтинівки і вихід до Слов'янська і Краматорська.

За його словами, до березня Росія вестиме бойові дії максимально відчайдушно.

"На мій погляд, це останній ривок Росії. Про це свідчить і зростаючий дефіцит бюджету РФ, до того ж дефіцитним він буде і 2026 року, і рівень цін на нафту, і багато інших чинників", - підкреслив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що протягом останніх днів на Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували "окремі несподіванки" для ворога.

Речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий сказав, що українські військові досі контролюють деякі позиції на території Росії. Ворог так і не відбив власні території в Курській області.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Російські війська досягли успіху на північному напрямку і зараз присутні в частині міста.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

