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"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту

Олексій Тесля
15 червня 2024, 16:00
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Україна ніколи не хотіла війни, яка стала результатом злочинної агресії Росії.
'Частина миротворчого процесу': Зеленський спрогнозував результати Саміту
Володимир Зеленський пояснив шлях до миру в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

На Саміті миру у Швейцарії представлено 101 державу світу, включно з міжнародними організаціями, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні - день нашого спільного успіху. Дійсно нам усім разом вдалося дати шанс дипломатії", - сказав він під час спільного брифінгу з президентом Швейцарії.

Як він наголосив, Україна ніколи не хотіла цієї війни. "Це - злочинна і абсолютно неспровокована агресія Росії, і єдиний, хто її хотів, - це Путін".

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"Але в будь-якому разі - мир сильніший", - зазначив Зеленський.

Саме тому, за його словами, народилася Формула миру. "Формула єднання світової більшості заради миру, заради цілковитої дієвості цілей і принципів Статуту ООН, міжнародного права, а, отже, і глобальної безпеки. Це те, що близьке кожній нації світу", - заявив він.

"Саме тому вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну і міжнародну організацію. На сьогодні така кількість зареєструвалася тут - на першому Саміті миру", - заявив Зеленський.

Ще частина країн і лідерів, як він наголосив, "виявили інтерес до нашого Саміту й відреагували на миротворчий імпульс Формули миру - і навіть якщо їх сьогодні тут на першому Саміті немає, нам вдалося повернути світові ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює - тому що мир має силу".

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

"Усе, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Спасибі вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше", - додав Зеленський.

Саміт миру - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський прибув до Швейцарії і зробив важливу заяву. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб покласти край війні, наголосив президент України.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського раніше розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру. На другому Саміті може обговорюватися дорожня дорожня карта просування до миру, каже Ігор Жовква.

Як раніше повідомлялося, експерт Тарас Загородній розповів про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру. Пекін і Москва розуміють довгострокові наслідки цього саміту, каже Тарас Загородній.

'Частина миротворчого процесу': Зеленський спрогнозував результати Саміту
/ Главред

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Володимир Зеленський війна Росії та України Саміт миру
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