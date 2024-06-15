УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна не буде вести прямих переговорів з РФ: Жовква розставив крапки над "і"

Руслана Заклінська
15 червня 2024, 19:26
11
Завданням світового співтовариства буде позбавити Росію інструментів агресії в усіх сферах, заявив Ігор Жовква.
Україна не буде вести прямих переговорів з РФ: Жовква розставив крапки над 'і'
Глобальний саміт миру шукатиме шляхи позбавлення РФ інструментів агресії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Двосторонніх переговорів з Росією на Глобальному саміті миру не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах. Про це у суботу, 15 червня, заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква на полях саміту.

"Давайте зразу уточнимо, прямих переговорів з Росією не буде, це не той формат, про який навіть буде розмова на цьому Саміті миру. Цей Саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він називається інавгураційний або ж початковий саміт. Тут присутні країни, які готові предметно говорити і діяти", - наголосив Жовква.

За його словами, подальший процес та реалізацію миру також обговорять. Жовква зазначив, що цей саміт стане початком шліху до миру. Він також підкреслив, що увага партнерів спрямована на три ключові питання, які об'єднують більшість світового співтовариства.

відео дня

"Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити всі проблеми. Сконцентрувалися на цих трьох позиціях, тому що ці позиції на сьогоднішній день об'єднують більшість світового співтовариства і ми це бачимо по учасникам. В результаті саміту продовжуватимуться дії на реалізацію і тих пунктів, які сьогодні обговорюються, і інших пунктів", - сказав посадовець.

Жовква також нагадав про десять пунктів Формули миру, додавши, що президент України Володимир Зеленський зробить відповідні оголошення під час фінальної сесії у неділю.

"Тому робота почалася, робота триває. Завданням світового співтовариства буде позбавити Росію інструментів агресії в усіх сферах. Адже агресія Росії триває не лише на полі бою. Це і енергетична безпека, це і харчова безпека, це і екологічна безпека.Ось глобальне завдання цього саміту", – додав представник Офісу президента.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Нагадаємо, президент Зеленський подякував адміністрації президента Байдена і США за безпекову угоду на зустрічі з віцепрезиденткою Гарріс на Глобальному саміті миру в Швейцарії. Він підкреслив, що це сприятиме зміцненню безпеки України, Європи та Америки.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наступний Саміт миру повинен залучити Росію для прийняття рішення про закінчення повномасштабної війни. Шольц не виключив можливості відновлення контактів з Володимиром Путіним, за умови наявності конкретного предмета обговорення.

Як повідомляв Главред, на Саміті миру у Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Ігор Жовква війна Росії та України мирні переговори з Росією Саміт миру
Реклама

Головне за день

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

19:29 Синоптик
Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

18:56 Україна
Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

18:53 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі 5656

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне 4838

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний список 3272

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний список

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву 2449

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

Останні новини

19:29

Потужний циклон заливатиме майже всю Україну: де саме чекати грози, град та шквали

19:26

Україна не буде вести прямих переговорів з РФ: Жовква розставив крапки над "і"

19:13

Якщо вже миру на обрії не видно...Погляд

18:56

Кілька годин зі світла на добу та холодна зима: песимістичний прогноз Укренерго

18:53

Зеленський назвав віцепрезиденту США головну мету Путіна в "кривавій війні"

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головнеЩо відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне
18:32

Україна масово знищує російську ППО: в Bild розкрили суперечливу стратегію ЗСУ

18:06

Дуже оптимістичний прогноз: чи вимикатимуть світло 16 червня

17:47

Окупантів вибили з позицій: у НГУ розповіли деталі потужного удару на сході

17:29

Україна буде в НАТО, проте є одне "але": Столтенберг здивував заявою про запрошення

Реклама
16:49

Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним

16:23

ЗСУ наближаються до перелому: артилерійська перевага окупантів тане - WP

16:22

Чому цей день потрібно обов'язково провести з рідними: прикмети 16 червня

16:00

"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту

15:58

Окупанти можуть перерізати "дорогу життя": яка небезпека чекає на ЗСУ - BILD

15:38

Це жахливо: Слава Камінська розповіла, що сталося з її донькою

15:01

Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

14:59

Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті мируВідео

14:57

Стало відомо, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації: лише певні професії

14:42

Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці: який вигляд має принцеса

14:37

"Плани були зруйновані": У НАТО оцінили ситуацію на фронті в Україні

Реклама
14:35

"Окупанти заблоковані 5-й день": у ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ

14:34

Як відбілити брудні шви між плиткою: неймовірно простий трюк із содою

13:49

США виділяють Україні понад $1,5 млрд: у Байдена розкрили деталі нового пакета

13:29

Стараюся довіряти обіцянці "але": Зеленський сказав, чи може Китай допомагати РФ

13:13

3 причини, чому влітку легше худнути: неймовірний секрет, про який знають не всі

13:12

Нові деталі справи Шабуніна: військові повідомляли в ДБР про незаконні відрядження і надбавки активіста

13:10

Інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта

12:56

"Завоювання землі": Шольц відреагував на "мирний план" Путіна щодо України

12:51

Ворога вибили на двох напрямках, РФ захопила ще одне село на сході – ЗМІ

12:28

"Мир в обмін на людей - рабство": Стефанчук злісно розтоптав умови Путіна

12:25

Куди прагне думка, туди рухається тіло: рецензія на мультфільм "Думками навиворіт 2"Відео

12:08

В Україні виведуть в ремонт енергоблоки АЕС: що буде із відключеннями світла

11:49

Занадто пізно: дворецький Королівського палацу зробив сміливу заяву про Гаррі

11:40

Запускають тисячі авіабомб по Україні: Зеленський розкрив реальні цілі атак РФ

11:36

Гітлера на зустріч у Тегеран теж не кликали: експерт про відсутність РФ на Саміті

11:08

Лише одиниці прочитають слово за 8 секунд: загадка для найкмітливіших

10:58

Церковне свято: що категорично заборонено робити 16 червня

10:33

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

10:11

Що означає "його/її ґедзь вкусив": не усі знають правильну відповідьВідео

10:00

Передумови для "мирних" переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу

Реклама
09:47

У росіян знову паніка: безпілотники атакували Ростовську область РФ – деталі

09:23

Гороскоп на завтра 16 червня: Скорпіонам - розчарування, Ракам - удача на кожному кроці

09:07

Чому Захід активізувався, а Путін говорить про мир?Погляд

09:00

Без електрики по 6-12 годин і перебої з опаленням: що чекає на українців узимку

08:54

Понад 70 дронів врадили по аеродрому РФ: в ГУР здивували подробицями атаки

08:45

Чи потрібно чистити печериці від шкірки: яка небезпека ховається у непочищених грибах

08:14

У Донецькій області окупанти прориваються вперед: аналітики розкрили ситуацію

06:35

Чому безпекова угода зі США тхне духом Будапештського меморандумуПогляд

05:30

КНР підтримує війну: експерт про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру

04:56

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний списокВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти