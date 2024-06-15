Україна не буде вести прямих переговорів з РФ: Жовква розставив крапки над 'і'

Завданням світового співтовариства буде позбавити Росію інструментів агресії в усіх сферах, заявив Ігор Жовква.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ne-budet-vesti-pryamyh-peregovorov-s-rf-zhovkva-rasstavil-tochki-nad-i-10573328.html Посилання скопійоване

Глобальний саміт миру шукатиме шляхи позбавлення РФ інструментів агресії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Двосторонніх переговорів з Росією на Глобальному саміті миру не буде. Головною метою саміту є позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах. Про це у суботу, 15 червня, заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква на полях саміту.

"Давайте зразу уточнимо, прямих переговорів з Росією не буде, це не той формат, про який навіть буде розмова на цьому Саміті миру. Цей Саміт для того, щоб розпочати процес миру, тому він називається інавгураційний або ж початковий саміт. Тут присутні країни, які готові предметно говорити і діяти", - наголосив Жовква.

За його словами, подальший процес та реалізацію миру також обговорять. Жовква зазначив, що цей саміт стане початком шліху до миру. Він також підкреслив, що увага партнерів спрямована на три ключові питання, які об'єднують більшість світового співтовариства.

відео дня

"Ми не ставимо собі за мету на цьому саміті вирішити всі проблеми. Сконцентрувалися на цих трьох позиціях, тому що ці позиції на сьогоднішній день об'єднують більшість світового співтовариства і ми це бачимо по учасникам. В результаті саміту продовжуватимуться дії на реалізацію і тих пунктів, які сьогодні обговорюються, і інших пунктів", - сказав посадовець.

Жовква також нагадав про десять пунктів Формули миру, додавши, що президент України Володимир Зеленський зробить відповідні оголошення під час фінальної сесії у неділю.

"Тому робота почалася, робота триває. Завданням світового співтовариства буде позбавити Росію інструментів агресії в усіх сферах. Адже агресія Росії триває не лише на полі бою. Це і енергетична безпека, це і харчова безпека, це і екологічна безпека.Ось глобальне завдання цього саміту", – додав представник Офісу президента.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Нагадаємо, президент Зеленський подякував адміністрації президента Байдена і США за безпекову угоду на зустрічі з віцепрезиденткою Гарріс на Глобальному саміті миру в Швейцарії. Він підкреслив, що це сприятиме зміцненню безпеки України, Європи та Америки.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наступний Саміт миру повинен залучити Росію для прийняття рішення про закінчення повномасштабної війни. Шольц не виключив можливості відновлення контактів з Володимиром Путіним, за умови наявності конкретного предмета обговорення.

Як повідомляв Главред, на Саміті миру у Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред