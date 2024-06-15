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План дій передадуть РФ, щоб зафіксувати реальний кінець війни - Зеленський

Руслана Заклінська
15 червня 2024, 20:25
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На саміті миру розглянуть три ключові аспекти формули миру, які підтримують усі учасники.
План дій передадуть РФ, щоб зафіксувати реальний кінець війни - Зеленський
Росія не хоче миру, тому її немає на саміті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Відсутність Росії на саміті пояснюється її небажанням сприяти миру. Коли план дій погодять усі представники країн, тоді його передадуть РФ, щоб на другому саміті миру зафіксувати "реальний кінець війни". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Швейцарії.

"Тут немає Росії. Чому? Бо якби вона була зацікавлена у мирі, то не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він має бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Стутат ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії таким чином, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми маємо довести, що об’єднаний світ є світом миру", - зазначив глава держави.

За його словами, світ повинен зупинити цю жорстоку війну. На першому саміті миру учасники сфокусуються на першочергових пунктах української формули миру - ядерній, гуманітарній та продовольчій безпеці. Під час роботи над ними можна створити план дій для кожного пункту. Зеленський зауважив, що саміт містить панелі, де кожна країна демонструє своє лідерство.

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"Що може принести цей саміт? По-перше, довести, що повернення безпеки можливе. По-друге, надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював - від ядерної та продовольчої безпеки до повернення полонених та депортованих людей, до повного завершення війни без загрози її початку. Я вірю, що це можливо", - підкреслив президент України.

Зеленський наголосив, що саміт миру може стати першим кроком до справедливого завершення війни Росії проти України. Президент зазначив, що основні принципи миру вже визначені в статуті ООН, і вони повинні слугувати основою для співіснування держав.

"І коли ми її закінчимо справедливо й чесно для України – на основі міжнародного права, – тоді кожна нація у світі точно зможе розраховувати щодо її прав на таку ж справедливість і чесність, на таку ж дієвість Статуту ООН... Я вдячний вам, шановні лідери та представники держав і міжнародних організацій, що ми доводимо: світ може більше не впасти в тотальну війну. У війну, яку, на жаль, принесла Росія нам, в Україну, у наші домівки, в українські міста й села, і сотні, сотні з них, на жаль, повністю спалені російськими бомбами, артилерією та ракетами. Путін забрав життя тисяч наших людей. Для чого? Бо він просто хоче захопити сусідню країну. Я нікому не бажаю подібного. Я щиро хочу, щоб усі ви, усі народи світу, кожна дитина, кожна сім’я могли просто жити без війни. І я хочу цього для всіх українців. Україна має право на мир. Так само, як і всі ви", - додав він.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, на Саміті миру у Швейцарії беруть участь 101 країна і міжнародні організації, заявив президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, єдиний, хто її хотів, - це Путін.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква підкреслив, що не буде прямих переговорів з Росією. Головна мета саміту - позбавлення РФ інструментів агресії у всіх сферах.

Також канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що наступний Саміт миру повинен залучити Росію для прийняття рішення про закінчення повномасштабної війни. Шольц не виключив можливості відновлення контактів з Володимиром Путіним, за умови наявності конкретного предмета обговорення.

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