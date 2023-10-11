Рішення Альянсу прийнято одноголосно: Україна стане членом НАТО

Всі члени НАТО одноголосно визнали, що Україна стане членом Альянсу. В організації заявили, що норму про ПДЧ (плані дій щодо членства) для України було знято.

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Всі члени НАТО одноголосно визнали, що Україна стане членом Альянсу / Колаж Главред, фото: скріншот із відео https://t.me/V_Zelenskiy_official, depositphotos.com

Всі учасники Організації Північноатлантичного договору (НАТО) одноголосно підтверджують перспективу того, що Україна приєднається до Альянсу в подальшому. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив 11 жовтня на початку 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яке відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

"Ми повинні підіймати наші ставки теж і надавати подальший потік зброї і боєприпасів Україні. Чим міцніше буде Україна на полі бою, тим міцнішою буде позиція України за столом перемовин. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала, тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО", — сказав Столтенберг.

Він також повідомив, що під час саміту НАТО у Вільнюсі зняли потребу в ПДЧ (Плані дій щодо членства) для вступу країни до Альянсу.

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"Крім того, Рада НАТО-Україна означає, що ми сидимо за одним столом, як рівні. Ваша боротьба, Володимире, це наша боротьба. Ваша безпека — наша безпека, ваші цінності — наші цінності", — сказав Генсек НАТО.

Під час пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в форматі "Рамштайн", Столтенберг висловив, що союзники збираються для того, щоб залучити більше підтримки для України.

"Йдеться про протиповітряну оборону, про артилерію, про боєприпаси. І я вітаю нову заяву, яку ми почули від Румунії, а також від Німеччини, і я очікую, що більше союзників по НАТО зроблять подальші заяви сьогодні про більшу підтримку України, тому що нам потрібно продовжувати і посилювати її підтримку", — сказав Генсек НАТО.

Він висловив думку, що наразі очевидно, що президент РФ Володимир Путін готується використовувати зимовий період як зброю війни, зокрема, нападаючи на енергетичну систему і газову інфраструктуру. Він стверджує, що необхідно попередити це, і з вдосконаленими та посиленими засобами протиповітряної оборони можна досягти значних результатів в цьому плані.

"НАТО нині активізувало виробництво. Зараз ми маємо 2,4 мільярда доларів за так званими рамковими контрактами на збільшення виробництва боєприпасів, з яких один мільярд — це тверді контракти (означає контракт на одноразову покупку, який не підлягає поновленню — ред..) І ми постійно працюємо над нарощуванням виробництва для того, щоб Україна могла продовжувати вести цю війну і продовжувати звільняти свою землю", — сказав Генсек НАТО.

Членство України в НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представниця України при НАТО Наталія Галібаренко зазначила, що НАТО на формальному рівні не обговорюють опції вступу України до Північноатлантичного Альянсу в обмін на територіальні поступки країні-окупанту Росії. У Києва немає десяти років на проведення реформ, і держави колективного блоку безпеки Заходу розуміють ситуацію.

Також під час попереднього саміту НАТО генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-члени НАТО погодилися скасувати вимогу про виконання Плану дій для вступу України до Альянсу. Однак саме запрошення на вступ Україна отримає лише після того, як виконає певні умови

Водночас, Україні навряд чи запропонують повноцінне членство в НАТО в найближчі роки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

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