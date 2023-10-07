НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

В Альянсі відчувають, що у них немає ефективних інструментів протистояння російським окупантам в акваторії Чорного моря, які не призведуть до прямої ескалації.

https://glavred.net/ukraine/nato-ogranicheno-v-otvete-na-deystviya-rossii-v-chernom-more-bloomberg-10506448.html Посилання скопійоване

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Північноатлантичний альянс обмежений у своїх діях, які він може застосувати у відповідь на дії країни-агресорки Росії у Чорному морі.

У НАТО відчувають, що не мають ефективних інструментів, як відповісти Росії так, щоб не спричинити ескалації. Це питання обговорюється як дедалі складніша проблема на задньому дворі Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg.

Через атаки російських окупантів кораблі з українським зерном змушені йти за іншим маршрутом. Вони рухаються уздовж берегової лінії Румунії. А це у свою чергу наближає загрозу атак до берегів НАТО, зазначають у виданні.

відео дня

Видання нагадало, що минулого тижня румунські радари зафіксували вторгнення дрона, а Болгарія знайшла на своїй території уламки безпілотників.

Ці інциденти у Північноатлантичному альянсі зараз розглядають як казуси. Проте, як стверджує один дипломат, це питання найближчим часом розглядатимуть на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі (10 жовтня у Брюсселі відбудеться черговий "Рамштайн" – ред.).

У виданні з посиланням на слова високопоставленого представника уряду США зазначають, що союзники Альянсу зараз намагаються дізнатися більше інформації про інциденти з уламками дронів, і в той же час вони попереджають країну-агресорку Росію про ризики ескалації. Наголошується, що такі інциденти піднімають на поверхню запитання, чи має НАТО достатньо активів у Чорному морі, щоб запобігти нападам.

Ситуація у Чорному морі

Раніше розвідка Великої Британії зазначала, що після серії успішних ударів захисників України Чорноморський флот країни-агресорки Росії, очевидно, не матиме у Чорному морі такого контролю, який він мав раніше. Зокрема, Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі.

У Міноборони Великої Британії зазначають, що Україна завдала функціональної поразки флоту РФ у Чорному морі. Сухопутний наступ українських військових зараз трохи повільний, але важливий кожен сантиметр території. Та при цьому у Чорному морі РФ фактично зазнала поразки.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що лінія фронту в морі відкинута на 185 км. Судна російських окупантів рухаються біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, але не наважуються заходити за мис Тарханкут.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.