Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

У НАТО на формальному рівні не обговорюють опції вступу України до Північноатлантичного альянсу в обмін на територіальні поступки країні-окупанту Росії. У Києва немає десяти років на проведення реформ, і держави колективного блоку безпеки Заходу розуміють ситуацію. Про це заявила представниця України при НАТО Наталія Галібаренко.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, вона розповіла про те, що НАТО офіційно не розглядає опцію, яка передбачала б територіальні поступки Росії в обмін на євроатлантичну інтеграцію. Країни-партнери це підтверджують. Присутні лише неформальні обговорення.
"Мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це неформальні обговорення, в яких перевіряють грунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція. У штаб-квартирі НАТО такого немає", - пояснила ситуацію Галібаренко.відео дня
Також вона додала, що в Альянсі також є дискусія щодо реалізації Україною реформ в умовах бойових дій. Всі розуміють, наскільки це важке завдання.
"Іноді партнери визнають, що вимагають від нас занадто багато, адже щодо реформ нам висувають ті ж вимоги, які виконували країни в мирний час. У нас немає десяти років на реформи. У нас інші терміни", - підкреслила Наталія Галібаренко.
"НАТО в обмін на території"
Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Йенсен в серпні заявив, що Альянс не виключає ситуації, за якої Україна могла б вступити до НАТО в обмін на територіальні поступки. За його словами, не обов'язково, що так станеться, але "це може бути ймовірним рішенням".
Генсекретар Йенс Столтенберг відповів на скандальну заяву щодо членства України в НАТО в обмін на території. За його словами, Київ сам визначить потрібні для себе умови в рамках можливих перемовин з Москвою.
В Офісі президента жорстко відповіли на скандальну заяву чиновника НАТО про "здачу" територій України. Радник керівника Офісу Михайло Подоляк назвав це спробою фіксації капітуляції Києва і застеріг чиновників на Заході від подібної риторики.
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