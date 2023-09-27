Україна в НАТО "в обмін" на території: у Києві розкрили позицію Альянсу

В України немає десяти років на проведення реформ, і країни Північноатлантичного альянсу це розуміють, зазначила представниця Києва в НАТО Наталія Галібаренко.

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"Ініціативи", пов'язані з "територіальними поступками" України в обмін на НАТО, обговорюються тільки на неформальному рівні - посол Києва в Альянсі Галібаренко / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У НАТО на формальному рівні не обговорюють опції вступу України до Північноатлантичного альянсу в обмін на територіальні поступки країні-окупанту Росії. У Києва немає десяти років на проведення реформ, і держави колективного блоку безпеки Заходу розуміють ситуацію. Про це заявила представниця України при НАТО Наталія Галібаренко.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, вона розповіла про те, що НАТО офіційно не розглядає опцію, яка передбачала б територіальні поступки Росії в обмін на євроатлантичну інтеграцію. Країни-партнери це підтверджують. Присутні лише неформальні обговорення.

"Мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це неформальні обговорення, в яких перевіряють грунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція. У штаб-квартирі НАТО такого немає", - пояснила ситуацію Галібаренко. відео дня

Також вона додала, що в Альянсі також є дискусія щодо реалізації Україною реформ в умовах бойових дій. Всі розуміють, наскільки це важке завдання.

"Іноді партнери визнають, що вимагають від нас занадто багато, адже щодо реформ нам висувають ті ж вимоги, які виконували країни в мирний час. У нас немає десяти років на реформи. У нас інші терміни", - підкреслила Наталія Галібаренко.

"НАТО в обмін на території"

Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Йенсен в серпні заявив, що Альянс не виключає ситуації, за якої Україна могла б вступити до НАТО в обмін на територіальні поступки. За його словами, не обов'язково, що так станеться, але "це може бути ймовірним рішенням".

Генсекретар Йенс Столтенберг відповів на скандальну заяву щодо членства України в НАТО в обмін на території. За його словами, Київ сам визначить потрібні для себе умови в рамках можливих перемовин з Москвою.

В Офісі президента жорстко відповіли на скандальну заяву чиновника НАТО про "здачу" територій України. Радник керівника Офісу Михайло Подоляк назвав це спробою фіксації капітуляції Києва і застеріг чиновників на Заході від подібної риторики.

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