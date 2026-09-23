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Путін звернувся до росіян і зробив гучну заяву про війну проти України

Юрій Берендій
23 вересня 2026, 17:55
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Путін заявив, що всі цілі війни проти України будуть досягнуті, а результати голосування на виборах назвав доказом підтримки армії та влади РФ.

Путін звернувся до росіян і зробив гучну заяву про війну проти України
Путін звернувся до росіян після виборів до Держдуми РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Путін заявив про досягнення цілей війни
  • Путін назвав голосування підтримкою російських військових
  • Кремль спростував зміну статусу війни

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що всі цілі так званої "спеціальної військової операції" проти України будуть досягнуті. Він також назвав результати голосування до Держдуми свідченням нібито підтримки росіянами дій влади та військових. Про це він заявив під час відеоконференції з членами уряду 23 вересня, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

відео дня

Звертаючись до російських військовослужбовців, глава Кремля пов'язав результати виборів із підтримкою армії РФ. За його словами, громадяни нібито демонструють віру в дії військових та майбутню перемогу Росії.

"Хочу звернутися до наших бійців і командирів на передовій. Хочу, щоб ви знали, товариші: це голосування за вас", - сказав Путін.

Окремо російський диктатор заявив, що не сумнівається у виконанні заявлених Москвою цілей війни проти України. Він також стверджував, що росіяни вірять у перемогу та підтримують військовослужбовців.

"Люди вірять вам, вірять у нашу перемогу, вірять у вашу мужність, у ваш героїзм, у вашу відданість Батьківщині. Не сумніваюся, що всі цілі, які ми перед собою поставили в рамках "спеціальної військової операції, будуть досягнуті"", - зазначив воєнний злочинець, не уточнивши, про які саме цілі йдеться.

Говорячи про явку на виборах, Путін представив активність виборців як підтвердження підтримки політики російської влади. При цьому він назвав кількість людей, які взяли участь у голосуванні, рекордною.

"Така активна, навіть рекордна кількість людей, які прийшли на виборчі дільниці та проголосували, свідчить про те, що народ Росії підтримує наші зусилля щодо зміцнення країни", - сказав він.

Ще однією темою його заяв стали атаки на російську територію під час виборчого процесу. Путін цинічно звинуватив Україну у спробах перешкодити проведенню голосування через удари по російських регіонах.

"Добре відомо, що нам намагалися перешкодити й зірвати ці вибори. Про що свідчать постійні спроби противника прорвати ППО Москви та інших регіонів. Але черги на виборчих дільницях свідчать про те, що залякати Росію неможливо", - цинічно заявив він.

Водночас у Кремлі заперечили інформацію про можливий окремий виступ Путіна щодо зміни статусу війни проти України. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що такого звернення 23 вересня не заплановано.

На запитання журналіста, чи може Путін виступити щодо зміни статусу так званої "спецоперації", Пєсков відповів: "Ні, це не так". На уточнення щодо запланованого виступу він заявив: "Ні, не буде виступу. Це фейки".

Чи погодиться Путін на завершення війни - коментар експерта

Володимир Путін не погодиться на завершення війни, а можливі переговори до середини 2027 року можуть залишатися лише формальним процесом. Водночас навіть нетривала пауза в бойових діях, за оцінкою експерта, здатна створити для російської влади внутрішні ризики. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

"Ініціатором усіх подій є Путін. І він за жодних обставин не погодиться на мир. Навіть якщо почнуться мирні переговори, то до кінця першого півріччя 2027 року вони матимуть імітаційний характер", - заявив Коваленко.

Окремо експерт звернув увагу на можливі наслідки припинення бойових дій для самої Росії. Він пов’язує їх із внутрішньополітичною ситуацією та тим, як пауза у війні може позначитися на становищі російського керівництва.

"Путін не бачить свого майбутнього в мирній Росії. І це велика проблема як для нас, так і для росіян. У разі миру або навіть перемир’я на три-чотири місяці в Росії одразу ж почнуться внутрішні дестабілізаційні процеси", - наголосив Коваленко.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що Лідер КНР Сі Цзіньпін здатен зупинити війну завдяки потужному впливу на Росію та її економічній залежності від Пекіна. Водночас президент підкреслив, що Китай не перебуває на боці України, а російський оборонно-промисловий комплекс продовжує отримувати китайське обладнання й технології.

Під час перемовин із представниками Кремля Джаред Кушнер поставив під сумнів доцільність повторення чергових прогнозів щодо Донбасу, нагадавши, що аналогічні заяви лунали ще рік тому. Як зазначає The New York Times, Володимир Путін обіцяв встановити контроль над регіоном за кілька місяців, однак відтоді лінія фронту принципово не змінилася.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) застерігають, що Кремль може наважитися на нову хвилю примусової мобілізації, попри публічні заперечення російських посадовців. У звіті ISW наголошується, що втрати армії РФ уже перевищують темпи поточного вербування, хоча речник Путіна Дмитро Пєсков укотре спростовує чутки про призов резервістів.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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