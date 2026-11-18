Сі Цзіньпін не зустрів Путіна в аеропорту Шеньчженя, але особисто привітав Трампа.

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Китай показав різне ставлення до Путіна і Трампа: що помітили під час прибуття лідерів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа, але не Путіна

Російські пропагандисти приховали частину відео

Прибуття російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на саміт АТЕС супроводжувалося помітною різницею в протоколі зустрічей: російського диктатора біля літака не зустрів Сі Цзіньпін, тоді як американського президента Дональда Трампа китайський лідер особисто чекав біля трапа. Відео прибуття обох делегацій опублікував американський канал ABC.

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Сі Цзіньпін не зустрів Путіна

Перед візитом російські державні медіа активно просували значення майбутньої тристоронньої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії. Її навіть порівнювали за історичним значенням із Ялтинською конференцією.

Однак під час прибуття Путіна до Шеньчженя китайського лідера біля літака не було. Російського президента зустрічав керівник апарату Сі Цзіньпіна Цай Ці.

Дивіться відео прибуття воєнного злочинця Путіна на саміт в Китай та його зустріч в аеропорту:

Російський опозиційний діяч, журналіст і блогер Олександр Невзоров звернув увагу ще на одну деталь зустрічі. Він пов'язав вибір представника китайської сторони з відомою чутливістю Путіна до питань зросту.

"Знаючи про болісне ставлення Путіна до свого зросту, Сі поставив "друга" на місце, щойно той спустився трапом, відправивши зустрічати його найвищого з усіх можливих китайців", - написав Невзоров.

Путіна відсунули від Сі Цзіньпіна на спільному фото з Трампом

Ще один епізод стався під час протокольної фотосесії лідерів на прийомі в межах саміту АТЕС у Шеньчжені. Після спільного рукостискання Сі Цзіньпін визначив місце Путіна на загальному фото, тоді як Дональд Трамп залишився поруч із китайським лідером.

На відео пресслужби Кремля видно, як Сі Цзіньпін рукою вказує російському президенту, куди йому потрібно стати. Між ними опинилася дружина китайського лідера, а поруч із Путіним розмістили президента В'єтнаму То Лама.

Трампа зустрів особисто Сі Цзіньпін

Іншою була церемонія прибуття президента США Дональда Трампа. Його зустріли червоною доріжкою, китайською молоддю з прапорцями та особисто Сі Цзіньпіном, який чекав американського колегу біля трапа літака.

Російські пропагандистські медіа також публікували відео прибуття Трампа, однак обрізали записи до моменту, коли він сходив із літака. У такий спосіб із кадру зникала частина зустрічі за участю китайського лідера.

За інформацією CNN, за час перебування на найвищій посаді Сі Цзіньпін раніше жодного разу не виходив до аеропорту зустрічати президента США. Тому його присутність біля червоної доріжки в Шеньчжені підкреслює значення, яке Пекін надає двостороннім відносинам із Вашингтоном.

Водночас китайський дипломатичний протокол останніх років передбачає, що глава держави зазвичай не зустрічає іноземних лідерів безпосередньо в аеропорту. Прибуття Путіна та зустріч із ним Цая Ці відповідали високому рівню офіційного прийому.

Раніше Сі Цзіньпін зустрічав у китайському аеропорту тодішнього президента США Барака Обаму у 2009 році, однак на той момент він обіймав посаду віцепрезидента КНР.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Путін зайвий у грі Трампа і Сі: Олещук розкрив плани Кремля

Путін намагається використати майбутній саміт із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб створити враження рівноправного учасника світової політики. Однак реальні позиції Росії слабшають, а її залежність від Китаю зростає. Про це заявив політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу.

Участь у переговорах трьох лідерів дає Москві можливість демонструвати власну геополітичну вагу. Водночас становище Росії та її результати у війні проти України не відповідають претензіям Кремля на статус одного з головних центрів світової політики.

"Путін виглядає зайвим у цьому трикутнику. Він хоче ділити зони впливу, але з яких позицій? Що він хоче ділити, якщо Росія втратила і продовжує втрачати вплив?" - наголосив політолог.

Олещук звернув увагу на ситуацію на фронті, де російська армія продовжує вести важкі бої за Донбас. За його оцінкою, Москва не має підстав позиціонувати себе як рівноправного партнера Вашингтона та Пекіна.

Для російської влади важливим буде не лише перебіг зустрічі, а й те, як її результати представлять аудиторії. Кремль може використати сам факт участі Путіна в переговорах, щоб сформувати уявлення про можливість домовленостей щодо України без Києва.

"Після цього – я вам гарантую – у ЗМІ буде купа публікацій типу "Сі і Трамп подарували Путіну Україну"", - зауважив Олещук.

За словами політолога, російська сторона заздалегідь готує інформаційні матеріали та інсайди, які можуть поширювати через західні медіа. Така кампанія має створити потрібне Кремлю враження від переговорів незалежно від їхніх реальних результатів.

Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна в Китаї - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ КНР підтвердило проведення тристороннього саміту в Шеньчжені. Білий дім називає головною темою скорочення ядерних арсеналів. Саміт призначено на 19 листопада в Шеньчжені.

The Telegraph навела сценарії можливих домовленостей щодо України під час тристоронніх переговорів. Видання зауважує, що Україна стане розмінною монетою у разі обміну поступками між США, Росією та Китаєм. У матеріалі йдеться про можливість обміну поступками, зокрема щодо Ормузької протоки і завершення війни на умовах Росії.

У Кремлі повідомили про проведення переговорів між Путіним і Сі Цзіньпіном 18 листопада. За словами помічника Путіна, Москва вже передала свої пропозиції щодо тексту спільної заяви трьох лідерів. Переговори відбулися напередодні тристоронньої зустрічі, а основними темами названо Україну та Корейський півострів.

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