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США наважились тиснути на Росію, у Трампа урвався терпець - економіст

Анна Косик
6 серпня 2025, 11:16
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Невідповідність слів та дій кремлівського диктатора схилили Трампа на іншу сторону.
Трамп, санкции
Трамп вдався до санкційного тиску, але поки не на Росію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

  • Трамп перестав вірити у слова Путіна
  • Перший санкційний удар США нанесли нестандартно
  • США наразі не ризикують "атакувати" санкціями Китай

Президент США Дональд Трамп озвучив країні-агресорці Росії жорсткіший дедлайн та послав "першу санкційну ластівку" для покупців енергоносіїв РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, таке рішення він прийняв з декількох причин. Одна з них - емоційність. Трамп спершу сподівався вирішити питання з Росією легким шляхом - переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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Декілька місяців поспіль тривали розмови Трампа і Путіна, проте результату від цього не було. Навіть навпаки - бойові дії лише посилювались, як і обстріли мирних міст України.

"Чаша терпіння Трампа наповнилася до країв і "вийшла з берегів". Насамперед це сталося під впливом оточення Трампа в адміністрації та Республіканській партії США, яке неодноразово вказувало йому, що Путін водить його за ніс. Плюс він багато разів чув аналогічну оцінку з боку американських медіа, а також лідерів інших країн демократичного світу, у тому числі й членів НАТО", - зауважив Новак.

В результаті терпінню Трампа настав кінець і він змінив свій стиль спілкування з Росією. Тепер президент США не дає відстрочки Путіну і запроваджує санкції.

"Санкції чомусь не проти самої Росії у вигляді закону Грема, а проти країни, яка є другим за величиною покупцем російської нафти – Індії. Найбільший покупець російської - це Китай, який купує близько третини російської нафти. Натомість Індія купує чверть нафти РФ. Очевидно, поки що Трамп не хоче "бити горщики" з Китаєм, тому обклав митом другого найбільшого покупця російських енергоносіїв - Індію", - пояснив економіст.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції США - останні новини

Нагадаємо, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про дедлайн 10 днів щодо санкцій. У РФ заявили, що Москва нібито виробила "певний імунітет".

Раніше постпред США при НАТО Метью Вітакер висловив думку, що вторинні санкції для покупців російської нафти є "очевидним кроком" для припинення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Напередодні, як писав Главред, Дональд Трамп попередив - якщо Росія не погодиться на припинення вогню після закінчення встановленого терміну, то на Кремль очікують санкції.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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Андрій Новак Дональд Трамп Володимир Путін санкції США
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