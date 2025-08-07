Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

Російські військові прагнуть пошкодити міст через річку Кошова і відрізати район Корабел від решти Херсона.

Над Херсоном нависла нова загроза / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_kherson

Російська армія почала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи посилених ударів по місту і атакуючи міст через річку Кошова, що веде в район Корабел. Таким чином, окупанти хочуть відрізати його від решти частини міста. Про нові загрози для Херсона розповіли журналісти CNN.

У неділю хвиля авіаударів пошкодила ключовий міст між островом Корабел у Херсоні та центром міста, що спричинило масштабну евакуацію приблизно 1800 мирних мешканців, які все ще там проживають.

У середу опубліковані в інтернеті відеозаписи показали, що російські удари поновилися в районі моста і на острові, де, як припускають, також базуються українські військові.

Російські військові блогери попередили жителів Херсона, що головна під'їзна дорога до міста з півночі тепер зазнає атак безпілотників дальнього радіусу дії. Наразі незрозуміло, наскільки серйозними були ці загрози, оскільки в середу CNN стало відомо, що дорогою рухалася велика кількість вантажних і цивільних автомобілів, включно з великою групою велосипедистів, які іноді захищалися сіткою, натягнутою над асфальтом для захисту від дронів.

CNN зазначає, що мирні жителі регулярно зазнають атак російських безпілотників, оператори яких хваляться своїми ударами в соцмережах. Жертв від таких атак - десятки.

Росіяни розбомбили стратегічно важливий міст у Херсоні - головне

Як писав Главред, російські окупанти кілька разів вдарили авіабомбами по автомобільному мосту в Херсоні, який веде до мікрорайону Корабел. У результаті ударів він був сильно пошкоджений.

Міст залишається функціональним, але атаки можуть тривати, що загрожує повною ізоляцією мікрорайону від Херсона. Влада закликала місцевих жителів терміново евакуюватися.

Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що ураження мосту вкрай ускладнює логістику і серйозно ускладнює утримання позицій.

"Ураження мосту в Херсоні на Острів через Кошову вкрай ускладнює нашу логістику і в перспективі ставить під ризик утримання південної частини міста, що межує з окупованою частиною області", - зазначив Бунятов.

Довідка. Мікрорайон Корабел розташований на Карантинному острові в південно-західній частині Херсона. На острові розташована промислова зона і житловий масив, який активно забудовується з кінця 1960-х. З великою землею район з'єднують лише два мости - автомобільний і залізничний. Його пошкодження або руйнування значно ускладнює логістику, постачання продуктів і медикаментів, а також евакуацію населення.

