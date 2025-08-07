Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

Анна Ярославська
7 серпня 2025, 07:52
3506
Російські військові прагнуть пошкодити міст через річку Кошова і відрізати район Корабел від решти Херсона.
Херсон, рятувальники
Над Херсоном нависла нова загроза / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_kherson

Коротко:

  • РФ хоче розділити Херсон на дві частини
  • Окупанти регулярно атакують дронами місцевих жителів
  • Російські блогери попередили про удари

Російська армія почала нову спробу встановити контроль над Херсоном, завдаючи посилених ударів по місту і атакуючи міст через річку Кошова, що веде в район Корабел. Таким чином, окупанти хочуть відрізати його від решти частини міста. Про нові загрози для Херсона розповіли журналісти CNN.

У неділю хвиля авіаударів пошкодила ключовий міст між островом Корабел у Херсоні та центром міста, що спричинило масштабну евакуацію приблизно 1800 мирних мешканців, які все ще там проживають.

відео дня

У середу опубліковані в інтернеті відеозаписи показали, що російські удари поновилися в районі моста і на острові, де, як припускають, також базуються українські військові.

Російські військові блогери попередили жителів Херсона, що головна під'їзна дорога до міста з півночі тепер зазнає атак безпілотників дальнього радіусу дії. Наразі незрозуміло, наскільки серйозними були ці загрози, оскільки в середу CNN стало відомо, що дорогою рухалася велика кількість вантажних і цивільних автомобілів, включно з великою групою велосипедистів, які іноді захищалися сіткою, натягнутою над асфальтом для захисту від дронів.

CNN зазначає, що мирні жителі регулярно зазнають атак російських безпілотників, оператори яких хваляться своїми ударами в соцмережах. Жертв від таких атак - десятки.

Росіяни розбомбили стратегічно важливий міст у Херсоні - головне

Як писав Главред, російські окупанти кілька разів вдарили авіабомбами по автомобільному мосту в Херсоні, який веде до мікрорайону Корабел. У результаті ударів він був сильно пошкоджений.

Міст залишається функціональним, але атаки можуть тривати, що загрожує повною ізоляцією мікрорайону від Херсона. Влада закликала місцевих жителів терміново евакуюватися.

Український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що ураження мосту вкрай ускладнює логістику і серйозно ускладнює утримання позицій.

"Ураження мосту в Херсоні на Острів через Кошову вкрай ускладнює нашу логістику і в перспективі ставить під ризик утримання південної частини міста, що межує з окупованою частиною області", - зазначив Бунятов.

Довідка. Мікрорайон Корабел розташований на Карантинному острові в південно-західній частині Херсона. На острові розташована промислова зона і житловий масив, який активно забудовується з кінця 1960-х. З великою землею район з'єднують лише два мости - автомобільний і залізничний. Його пошкодження або руйнування значно ускладнює логістику, постачання продуктів і медикаментів, а також евакуацію населення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Херсона новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

09:33Україна
Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

08:34Світ
Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

07:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

В Україні перейменують ще дві області - вже відомі їх нові назви та дата

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Китайський гороскоп на сьогодні 7 серпня: Бикам - зрив планів, Кроликам - виснаження

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секрет

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Останні новини

09:33

Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

09:23

У США заради сімейної прогулянки Венса підняли рівень води в річці - The Guardian

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 серпня (оновлюється)

08:34

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежіВідео

08:10

Секретна дочка Путіна: що про неї відомоПогляд

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
08:10

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:52

Путін націлився на Херсон: у CNN розкрили загрозу для міста найближчим часом

06:56

Велика зустріч: Трамп закликав свою команду швидко готувати саміт із Путіним і ЗеленськимВідео

06:10

Що робить Трамп з Путіним через війну в УкраїніПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

04:52

Ляпас від США: економіст оцінив, які країни можуть відмовитись від нафти Росії

04:30

Україну атакував новий коронавірус-мутант: головні ознаки штаму Stratus

04:00

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

03:04

86-річний Френсіса Форда Копполу госпіталізовано - що сталося з режисером

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з доставщиком піци за 17 секунд

02:30

США обирають між тиском і угодою: чи запровадить Трамп санкції проти КитаюВідео

02:11

"Венздей" Дженна Ортега звернулася до українців - що сталосяВідео

01:39

"Багато що має статися": Рубіо назвав головну умову для зустрічі Трампа з Путіним

00:57

Його заповіт читав Зеленський: на фронті загинув молодий військовий Максим Нагорний

Реклама
00:16

Динамо програє Пафосу: реакція Шовковського на незабитий гол Ваната розірвала мережуВідео

06 серпня, середа
23:56

Зіштовхнув дитину зі сцени: путініст Лепс розлютився і зірвався на підліткаВідео

23:45

"Я розчарований": Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому не хоче ставати батьком

22:57

Маловідомий знак може спустошити гаманець: що треба знати українським водіямВідео

22:47

"Троянський кінь" Путіна: як "повітряне перемир'я" може стати капканом для України

22:40

Трамп готує особисту зустріч із Путіним: ЗМІ розкрили цілі цієї зустрічі

22:30

Притягнете до себе біду і проблеми зі здоров'ям: що не можна робити 7 серпня

21:08

Штурму Покровська може й не бути: ЗСУ розгадали хитрий план ворога

21:04

Знають одиниці: чи справді нічна зарядка "вбиває" телефонВідео

20:40

"Має бути чесне завершення": Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

20:22

Дві рослини, з якими потрібно зберігати часник - не засохне до весни

20:21

Змінили ім’я та зробили святою: названо київську княгиню, яку вкрали росіяниВідео

20:20

"Досягнуто значного прогресу": Трамп розкрив результати зустрічі Віткоффа з Путіним

20:18

Що спільного між Лисенком і Шопеном: маловідомі факти про батька української музикиВідео

19:40

Температура повітря почне падати: де "вріже" +8 градусів

19:36

Трамп зателефонував Зеленському після зустрічі його спецпосланця з Путіним - ЗМІ

19:32

Мита Трампа у 25%: Індія по гарячих слідах уклала нову угоду з Росією

19:13

Не "Артемсіллю" єдиною: де в Україні видобувають сіль і чи вистачає її

19:10

Чому Віткофф так Україну не любить?Погляд

19:04

Усе, що потрібно, є вдома: городниця поділилася дієвими лайфхаками проти слимаківВідео

Реклама
18:50

Красивий, але дуже небезпечний: в Україні живе павук, якого краще оминатиВідео

18:36

"Я не перебільшую": військовий упевнений, що мільйони іноземців хочуть воювати за Україну

18:25

Удар Трампа за купівлю нафти у Путіна: в Індії зробили різку заяву

17:56

"Де ж власне Путін": Кислиця натякнув, що з посланцем Трампа зустрівся двійник

17:56

Трамп покарав Індію за нафту від Путіна: кому наступному загрожує удар

17:44

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

17:40

Врятувати пересолену страву можливо: який продукт потрібно додатиВідео

17:25

Жовто-блакитний прапор ніколи не був офіційним в Україні - історик розкрив секретВідео

17:20

Трамп вдарив по Індії митами відразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

17:02

"Не так просто": Оксана Білозір розкрила деталі особистого життя після розлучення

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти