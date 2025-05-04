Чим можуть замінити гарантії безпеки для України: президент Чехії здивував заявою

Нині партнери ще не будуть ухвалювати рішення про розміщення мирових сил в Україні.

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Чим можуть замінити гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: ОП, 78 ОДШП

Україна розраховує на гарантії безпеки. Однак нині ще рано говорити про це і розміщення мирових сил, адже досі не була укладена мирова угода. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Окремі держави будуть ухвалювати рішення про те, які саме сили будуть розміщуватись в Україні та під яким мандатом.

"Ми зараз говорили про гарантії, яка ми можемо отримати - або політичними гарантіями, або комбінаціями. Я переконаний, комбінації гарантій економічних, політичних та військових - достатня міра без гарантій безпеки для України. На сьогодні не обговорюється конкретно, які війська будуть розміщуватись в Україні", - сказав Петр Павел. відео дня

Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував заяву команди президента США Дональда Трампа про те, що питання надання Україні гарантій відповідно до 5-ї статті Статуту НАТО без офіційного вступу до Альянсу залишається відкритим.

Президент Чехії Петр Павел зазначив, що безпекові гарантії для України можуть включати дві складові: угоду зі США щодо мінеральних ресурсів та підтримку європейських країн.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессант наголосив, що гарантії безпеки Україні надаватимуть європейські держави, а не Сполучені Штати, і закликав президента Володимира Зеленського врахувати цей факт.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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