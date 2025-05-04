Скільки боєприпасів Україна зможе отримати від Чехії: Зеленський назвав цифри

Завдяки чеській ініціативі співвідношення снарядів між Україною та Росією зменшилось до 1:2, на користь ворога, запевнив Петр Павел.

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Зеленський зробив заяву про "чеську снарядну ініціативу" / Колаж: Главред, фото УНІАН

Ключові тези президентів:

Україна може отримати ще 1,8 млн снарядів за чеською ініціативою

Завдяки "снарядній" програмі українцям вдалося змінити ситуацію на полі бою

Чехія продовжить постачати допомогу доти, доки це буде потрібно і до досягнення справедливого миру

Україна цього року може отримати 1,8 млн одиниць артилерійських боєприпасів у рамках "чеської снарядної ініціативи". Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у Празі.

Зеленський нагадав, що минулого року Чехія сильно допомогла Україні зі снарядами до артилерії.

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"Ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми обговорювали – 1,8 мільйона снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення", – сказав український лідер.

Зеленський додав, що в понеділок, 5 травня, у нього буде зустріч з оборонними компаніями Чехії.

"Ми готуємо ще конкретику", – анонсував він.

Тим часом президент Чехії Петер Павел заявив, що завдяки чеській ініціативі співвідношення по снарядах на фронті між Україною та країно-агресором Росією зменшилося до 1:2, на користь ворога.

Павел додав, що Чехія продовжить постачання доти, доки це буде потрібно і до досягнення справедливого миру.

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Як писав Главред, Україна вже цього літа отримає систему протиповітряної оборони Patriot з Ізраїля. Ще одну систему може надати Німеччина або Греція. За інформацією NYT, українська армія наразі має на озброєнні 8 систем Patriot. Дві з них - перебувають на відновленні. З системою від Ізраїлю та однією від Німеччини чи Греції українські сили ППО матимуть загалом 10 Patriot.

Нещодавно зʼявилася інформація про те, що в США хочуть дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України. Йдеться про продаж зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів. Це сталося вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому, адже дотепер в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

Нагадаємо, 11 квітня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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