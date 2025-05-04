"Готуємо хороші новини для України": Зеленський прибув із візитом до Чехії

За словами Зеленського, найголовніше - висловити подяку Чехії за принципову підтримку.

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Зеленський прибув із візитом до Чехії / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

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Заплановані зустрічі з президентом і прем'єром Чехії

Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибув до Чехії з офіційним візитом. Про це український лідер повідомив у Телеграм у неділю, 4 травня.

"Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом і прем'єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів і Сенату та лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українським суспільством", - написав глава держави. відео дня

За словами Зеленського, найголовніше - висловити вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення співпраці між нашими країнами. Він нагадав, що чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно і триватиме далі.

"Окремий напрямок співпраці - розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів і забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України", - анонсував президент і додав, що обговорюватимуться дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію.

За його словами, Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine - "важливої платформи для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей". Також підготовлено новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах - у всіх галузях збільшуємо підтримку для України, наголосив президент України.

Останні заяви Зеленського:

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори у своїй країні і блокує її в ЄС.

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський запропонував позбавити американських віз тих народних депутатів, які не підтримають ратифікацію ресурсної угоди зі США.

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