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"Приєднати" до Криму чи Росії: Колихаєв розкрив сценарії окупантів щодо Херсонської області

23 травня 2022, 11:26

Росія відмовилася від сценаріїв, пов'язаних з так званими "республіками", вважає Ігор Колихаєв.

Колахаев Херсон
Москва з грудня-січня може повернутися до сценарію "референдуму" у Херсонській області - Колихаєв / Колаж Facebook Ігоря Колихаєва

Росія навряд чи готує "референдум" щодо створення у Херсонській області так званої "ХНР". Вона відмовилася від сценаріїв "республік". Ймовірно, Москва розглядає два варіанти - "приєднання" регіону до окупованого Криму або звернення колаборантів до Держдуми з проханням, мовляв, відправити Херсонщину до складу РФ. Загарбники готові до порушення міжнародного права, однак у них проблеми з лояльністю місцевого населення. Про це заявив мер Херсона ігор Колихаєв.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що російська влада навряд чи зацікавлена в побудові нових "республік", серед іншого, і у Херсонській області. Вони, швидше за все, розглядають можливість "приєднання" регіону до захопленого Криму або безпосередньо до РФ.

читайте такожАрмія РФ побоюється контратаки ЗСУ на Херсон і готується наступати на південь - Інститут вивчення війни"Їм не потрібні ще якісь "днр", "лнр" або "хнр". Їм не треба псевдореспублік. Думаю, що у росіян є два шляхи. Перший - приєднати Херсон до Криму. Другий - вони вже створили так званий "Комітет порятунку", куди обрали тимчасове керівництво в особі Володимира Сальдо. Їм легше наразі звернутися до Думи і попросити, щоб Херсонську область просто приєднали до РФ. І, до речі, ми про таке вже чули", - вважає Колихаєв.

За його словами, загарбники готові піти на порушення міжнародного права, однак у них у Херсонській області є проблеми з лояльністю населення. Наразі ситуація не дозволяє провести нібито "референдум".

"Щоб пройшов референдум, вони повинні показати людям, що вони не окупанти, що їх тут чекали, що людям з ними дуже добре. Але цього і близько немає", - каже мер.

Однак, як вважає херсонський градоначальник, окупанти можуть повернутися до такої ідеї вже взимку. Якщо армія України не просунеться в питанні звільнення регіону, на той час вирішувати питання, можливо, буде вже пізно.

читайте такожВихід ЗСУ на Херсон або Нову Каховку стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експерт"Аналізуючи і прикидаючи, як вони можуть діяти, можу припустити, що нові розмови - більш предметні - про референдум почнуться ближче до грудня 2022 року або січня 2023-го. Якщо на той час ЗСУ не зроблять відповідних рішучих кроків і дій у бік звільнення Херсонської області, тоді, дійсно, може бути пізно", - підкреслив мер Херсона ігор Колихаєв.

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Ситуація у Херсонській області

Війська РФ захопили Херсон і частину області на початку березня. Місцеві жителі виступили проти окупації і регулярно брали участь у мирних мітингах на підтримку України.

25 квітня російські окупанти захопили будівлю Херсонської міської ради. Вони вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Градоначальник Ігор Колихаєв був змушений залишити своє робоче місце. Прапор України зняли з будівлі.

У місті викрадають активістів, журналістів, учасників ООС на Донбасі та журналістів.

Пізніше колаборант Кирило Стремоусов, якого Москва призначила так званим "заступником голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" заявив про наміри звернутися до Путіна з проханням, мовляв, "приєднати" регіон до Росії. Окупанти збираються впровадити на Херсонщині рублеву зону.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Київ не цікавлять плани колаборантів і окупантів. За його словами, Херсонську область звільнить армія України, а посібники РФ проситимуть про помилування після вердикту суду.

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