У рашистів немає шансів: у ЗСУ розповіли про плани повернення Херсона

Найближче до українських позицій село є мішенню для російської артилерії.
У Миколаївській області Збройні сили України зміцнили оборонні лінії, які окупантам РФ буде проблематично подолати.
Як говориться в матеріалі ТСН, українські позиції в декількох кілометрах від Херсона переконують своєю добротністю. Хлопці побудували не просто укріплений район, а ціле підземне містечко з лазнями, столовими і навіть кафе.
Зазначається, що найближче до українських позицій село є мішенню для російської артилерії. Сьогодні тут загинула цивільна людина. Російські артилеристи методично знищують будинок за будинком, так військових вибивають, а цивільних вбивають.
У перші дні війни ці військові утримували оборону в Херсонській області, але змушені були піти, зараз налаштовані повернутися. "Я думаю, що ми тут ненадовго. Тому що є бажання повернутися під Херсон. Треба їхати забирати своє назад", - переконує Петро.
І повернення, кажуть хлопці, це тільки питання часу.
Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.
Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.
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