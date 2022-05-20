У рашистів немає шансів: у ЗСУ розповіли про плани повернення Херсона

Бійці ЗСУ / армія Інформ

У Миколаївській області Збройні сили України зміцнили оборонні лінії, які окупантам РФ буде проблематично подолати.

Як говориться в матеріалі ТСН, українські позиції в декількох кілометрах від Херсона переконують своєю добротністю. Хлопці побудували не просто укріплений район, а ціле підземне містечко з лазнями, столовими і навіть кафе.

Зазначається, що найближче до українських позицій село є мішенню для російської артилерії. Сьогодні тут загинула цивільна людина. Російські артилеристи методично знищують будинок за будинком, так військових вибивають, а цивільних вбивають.

У перші дні війни ці військові утримували оборону в Херсонській області, але змушені були піти, зараз налаштовані повернутися. "Я думаю, що ми тут ненадовго. Тому що є бажання повернутися під Херсон. Треба їхати забирати своє назад", - переконує Петро.

І повернення, кажуть хлопці, це тільки питання часу.

Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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