У Херсоні окупанти закидали гранатами з газом протестувальників

У тимчасово захопленому Херсоні окупанти намагалися розігнати мирний український мітинг.
В тимчасово окупованому місті Херсон городяни знову вийшли на мирну акцію протесту, у відповідь російські окупанти використовували гранати зі сльозогінним газом, щоб розігнати їх. Відповідний відеоролик був опублікований в Telegram-каналі Суспільне Херсон.
Коли дим від гранат розвіявся, частина протестувальників херсонців повернулася на площу.
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Нагадаємо, раніше в Херсоні регулярно проходять мітинги за Україну і проти окупації Росією.
21 березня на площі Свободи в Херсоні російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників і відкрили вогонь, поранили людей.
До того повідомлялося, що окупаційні війська РФ через те, що не змогли домогтися успіху в наступі, стали застосовувати в Україні більш руйнівну артилерію. Ворог почав палити по цивільних з систем кинджал і Бастіон.