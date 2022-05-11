"Приєднання" Херсонщини до РФ: у Зеленського жорстко відповіли окупантам

Михайло Подоляк / Twitter

В Офісі президента України прокоментували заяву окупаційної влади Херсона про намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати регіон до складу Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter заявив, що українська армія звільнить свою територію.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марса, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не придумували окупанти", - написав Подоляк.

Реакція Кремля

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву призначеної Росією "влади" Херсонської області про підготовку звернення до РФ з проханням включити Регіон до її складу.

"Бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати все-таки жителі Херсонської області - це перше. І визначати свою долю теж повинні жителі Херсонської області. Звичайно, це питання має бути чітко і ретельно вивірене і оцінене юристами і правовиками, тому що, звичайно, подібні доленосні рішення повинні мати абсолютно чітке юридичне підгрунтя, юридичне обґрунтування, бути абсолютно легітимними", - сказав Пєсков.

читайте такожОкупанти анонсували включення захопленої Херсонщини до складу РФ: звернуться до Путіна

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ поширилася інформація з посиланням на заступника голови окупаційної обласної військово-цивільної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова про намір звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням приєднати Регіон до складу Росії.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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